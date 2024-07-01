Тімур Мірошниченко розповів про 8-річну названу доньку і як її прийняли діти: "Вона вперше їла піцу"

Ведучий програми "ЖВЛ Представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна стали батьками вчетверте.

Зіркова пара, яка рік тому усиновила хлопчика Марселя, якому скоро виповниться три, вдочерила старшу дівчинку Ангеліну.

В ефірі "Сніданку з 1+1" ведучий розповів, як сім'я вперше провела вихідні у новому складі та як діти прийняли старшу сестру.

Тімур Мірошниченко зазначив, для них з дружиною це новий досвід, попри те, що шлях усиновлення вони вже проходили. Ведучий "ЖВЛ Представляє" розповів, що вчора Ангеліна вперше в житті скуштувала піцу.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Вчора ввечері (30 червня – прим. ред.) поки світла не було, гуляли на вулиці до 10 вечора. Ну і звісно, діти хочуть їсти, і ми замовили піцу. Їй 8 років і вона вперше їла піцу. І звісно, вона навіть не знала, як її тримати. Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старша, ніж твої попередні діти", - поділився Тімур.

Ведучий "ЖВЛ Представляє" розповів, що діти чекали на поповнення в родині. Вони записували відео для своєї старшої сестрички і надсилали їй.

Вперше Тімур та Інна познайомились з Ангеліною місяць тому в Польщі. Саме там розташований дитбудинок, який евакуювали в лютому 2022 року. Найбільше на зустріч з Ангеліною чекала 6-річна Мія, бо вона дуже хотіла старшу сестричку.

Тімур Мірошниченко разом із дружиною вперше повністю показав їхню названу доньку

"Я пам'ятаю, вона просто підійшла до нас і ствердно сказала: "Так, у мене у мене буде старша сестра, десь років 8. Ми будемо спати в одній кімнаті, вона на верхній полиці", - розповів Тімур.

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