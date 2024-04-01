Тімур Мірошниченко розповів про походи до ТЦК і зізнався, чи готовий вступати до лав ЗСУ

Український ведучий Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий вступати до лав ЗСУ.

Так, знаменитість приголомшив зізнанням, що вже має військове звання молодшого лейтенанта. І додав, що відповідно до законодавства регулярно навідується до ТЦК:

"Я військовозобов'язаний. Я молодший лейтенант. Я й так в цій системі. От післязавтра йду до ТЦК. Я туди кожні півроку ходжу, тому що мені так потрібно", - поділився Тімур у програмі "У ліжку".

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Як зізнається зірковий ведучий, наразі він має бронювання через специфіку його професії. Втім, Мірошниченко наголосив, що у майбутньому за потреби готовий ставати на захист нашої країни:

"У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення, як засіб масової інформації, є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання, але, якщо настане той момент, що все варіантів уже немає, то звісно, я тікати за кордон точно не буду", - зізнався ведучий.

Наразі ж Тімур Мірошниченко регулярно долучаться до благодійних ініціатив і допомагає збирати чималі суми коштів на потреби українських захисників і і захисниць.

Нагадаємо, нещодавно шоумен та ведучий Сергій Середа пояснив, чому не готовий йти воювати та брати до рук зброю.

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