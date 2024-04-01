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Тімур Мірошниченко розповів про походи до ТЦК і зізнався, чи готовий вступати до лав ЗСУ

Тімур Мірошниченко розповів про походи до ТЦК і зізнався, чи готовий вступати до лав ЗСУ

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий поділився, що вже має військове звання.

Український ведучий Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий вступати до лав ЗСУ.

Так, знаменитість приголомшив зізнанням, що вже має військове звання молодшого лейтенанта. І додав, що відповідно до законодавства регулярно навідується до ТЦК:

"Я військовозобов'язаний. Я молодший лейтенант. Я й так в цій системі. От післязавтра йду до ТЦК. Я туди кожні півроку ходжу, тому що мені так потрібно", - поділився Тімур у програмі "У ліжку".

Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Як зізнається зірковий ведучий, наразі він має бронювання через специфіку його професії. Втім, Мірошниченко наголосив, що у майбутньому за потреби готовий ставати на захист нашої країни:

"У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення, як засіб масової інформації, є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання, але, якщо настане той момент, що все варіантів уже немає, то звісно, я тікати за кордон точно не буду", - зізнався ведучий.

Наразі ж Тімур Мірошниченко регулярно долучаться до благодійних ініціатив і допомагає збирати чималі суми коштів на потреби українських захисників і і захисниць.

Нагадаємо, нещодавно шоумен та ведучий Сергій Середа пояснив, чому не готовий йти воювати та брати до рук зброю.

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