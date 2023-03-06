Тімур Мірошниченко розповів про труднощі, з якими стикнувся в процесі всиновлення дитини

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна Рудик під час війни прийняли рішення стати батьками для дитини-сироти.

Подружжя вже почало процес необхідної підготовки. Отже, перш за все Мірошниченко було необхідно подати заявку, оформити перелік документів та пройти медогляд. Також, як розповів ведучий NV, до них додому вже приходили з соцслужби з перевіркою умов проживання.

Але найважчим виявилася психологічна підготовка. Зараз, за словами ведучого, вони намагаються підлаштуватися під час проведення курсів.

"Курси розпочинаються, коли є повний набір охочих, а не тоді, коли ви готові їх пройти. Тривають приблизно три місяці. Така ситуація у Києві - один день курсів на тиждень. Хоча в Київській області ті ж самі курси можна пройти одразу за 10 днів. Але ж у нас прописка міська, тож ми з дружиною маємо пройти їх саме в Києві. За правилами, не можна пропускати жодного заняття. Тобто, треба бути впевненим, що найближчі три місяці у будь-який день тижня ти точно можеш відвідувати ці психологічні курси. У моєму випадку це велика проблема і майже неможливо", - поділився шоумен.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Щоб пришвидшити процес, Мірошниченко навіть пропонував оплатити курси усій групі, аби тільки їх здати за 10 днів. Та за правилами це неможливо, адже підготовку ведуть волонтери у вільний для себе час, та ще й в будні дні.

"Люди чекають роками, аби взяти дитину з дитбудинку через шалені стоси документів, через черги на ці психологічні курси, через очікування рішення суду. І весь цей час малеча залишається в дитбудинку. Україна крокує в Європу, то ж я маю надію, що саме європейці допоможуть подолати цю нашу негнучку систему всиновлення. Це ж нонсенс — величезні черги родин, які хочуть взяти дитину з дитбудинку, а при цьому дитбудинки заповнені сиротами, які роками чекають на своїх нових батьків!", - каже ведучий.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Зазначимо, Мірошниченко з дружиною хотіли взяти до родини дитину ще до повномасштабного вторгнення. Але війна стала поштовхом, щоб це зробити.

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