Тімур Мірошниченко розповів, що окупанти зробили з будинком його сестри

Сестра ведучого 1+1 Тімура Мірошниченка мешкала до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у котеджному містечку, що неподалік Богданівки.

Окупанти там творили жахливі речі. Сестра ж Тімура майже два тижні жила в окупації. Та згодом на свій страх та ризик вирішила тікати звідти.

Ведучий говорить, що вони разом з іншими їхали полями та лісами. Дорога, яка зазвичай займається 40 хвилин, зайняла у них вісім годин.

"Майже два тижні вони були в окупації, тому що їхнє містечко зі всіх сторін було перекрите технікою росіян. І на свій страх та ризик вони стрибнули в машини і лісами, полями починали їхати навіть не в бік Києва. В бік Чернігова спочатку лісами виїжджали на підконтрольну нашими військовими територію. Дорога, яка зазвичай займає 40 хвилин до центру Києва, того дня у них зайняла вісім годин", - розповів "Зірковому шляху" Тімур.

Нещодавно сестра Тімура вирішила повернутися до свого будинку, аби перевірити, чи хоч вцілів він. Те, що вона там побачила, було справжнім жахом. Окупанти перевернули весь будинок, вкрали все, що тільки можна було.

"Хата ціла, тільки єдине, що у всі подвір'я заїжджали танками, зносили ворота, розбивали вікна. Там всередині все перевернуто. Все перевернуто до найдрібніших коробочок. Шукали там золото якесь, мабуть. Але це не найстрашніше. Найстрашніше те, що вони залишали у туалетах", - додав Тімур.

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