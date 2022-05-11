Тімур Мірошниченко розповів, як коментував "Євробачення-2022" із бомбосховища

Ведучий "Твого Дня" Тімур Мірошниченко, вже традиційно, став голосом "Євробачення" в Україні.

У нових реаліях його коментаторська перемістилась у бомбосховище. Фото Тімура у бомбосховищі облетіло велику кількість спільнот "Євробачення". Ведучий говорить, що це також привернуло увагу усіх небайдужих до війни в Україні.

За його словами, перший півфінал відбувся на трохи іншій ноті, ніж зазвичай буває на "Євробаченні". Першою чергою, він помітив велику підтримку України не тільки від глядачів у залі, але і від конкурсантів.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Було гарно і душевно. Якось на часі, не було перегинів, які бувають на "Євробаченні". Така згуртованість усіх, велика кількість українських прапорів у залі, в руках артистів – такого точно ніколи не було. Це безпрецедентна підтримка. Оплески, які не вщухали після оголошення, що Україна проходить до фіналу, коли просто весь зал аплодував і продовжував би це робити, але потрібно було рухатись далі, бо на "Євробаченні" часу немає, це прямий ефір", - наголосив Мірошниченко.

Сам Тімур прохід України до фіналу сприйняв стримано і наразі наголошує, що береже емоції до суботи. Саме тоді вирішиться переможець шоу. Щодо того, що KALUSH Orchestra наважились особисто поїхати до Турина та представити нашу країну, підкреслює, що цей крок надважливий, оскільки саме так можна довести, що українська нація та культура живе і творить, а отже переможе.

Тімур Мірошниченко розповів, чим для нього особливий цьогорічний конкурс "Євробачення"

"Від 24 лютого ми будуємо нову історію України, нове сприйняття України. Коли хтось з європейців дізнається, що ти з України, вони починають просто розпливатися в компліментах не конкретній особі, а всій країні. Чому цього року було важливо, щоб все-таки хлопці поїхали безпосередньо туди, зі сцени співали і показували – те, що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо творити, а не руйнувати, як дехто", - прокоментував телеведучий.

Щороку Мірошниченко як завзятий єврофанат робить власні прогнози щодо позицій України на конкурсі. За його словами, до 24 лютого ми точно входили до ТОП-5 конкурсу: "Півфінал, на якому виступила майже половина учасників, вчора показав, що KALUSH Orchestra за якістю, постановкою та піснею точно у ТОП-3. І ось цей додатковий фактор героїзму, він може трохи додати тих балів, яких могло б не вистачити для перемоги".

Сума балів, за якою визначиться переможець конкурсу, складається із голосів глядачів та національного журі. Від кожної країни – це 5 осіб, дотичних до культурного життя кожної країни. Як коментує Мірошниченко, саме журі є "основним конкурентом" для України.

"Наш головний конкурент, окрім нас самих, це національне журі. Це п'ять людей у кожній країні, сумарно близько 200 членів журі. Вони мають оцінювати в першу чергу сам номер, пісню, вокальні дані, загальні враження і не можуть у свої оцінки додавати якесь співчуття, захоплення країною, а не виступом. Мають судити неупереджено, але знову ж таки – вони теж люди. Якщо за загальними результатами журі ми не посядемо перше місце, тої кількості балів, які ми маємо отримати від глядачів, я думаю, її має вистачити, аби перекрити прогалину. Хоча це мої думки, можливо ми по журі і виграємо", - підсумував Тімур Мірошниченко.

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