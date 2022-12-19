Тимур Мирошниченко розповів, як у Європі відреагували на проведення нацвідбору в Україні під час війни

Ведучий фіналу нацвідбору на "Євробачення-2023" Тимур Мирошниченко розповів, як у Європі відреагували на те, що Україна проводить конкурс під час війни.

Для багатьох іноземців проведення шоу стало повною несподіванкою, адже зараз у країні тривають бойові дії, а напередодні відбору взагалі стався масований ракетний удар.

Втім, за словами Мирошниченко, це вкотре доводить світові наскільки сильні та незламні українці.

"Це, мабуть, основне. Те, що всі бачать новини, що ще вчора був черговий масований обстріл нашої інфраструктури, а сьогодні ми проводимо "Євробачення". Це вкотре підкреслює нашу незламність, наш дух. Ми ламаємо стереотипи, ми змінюємо світ своєю поведінкою протягом цих 10 місяців", - сказав ведучий в інтерв'ю "Радіо НВ".

Нагадаємо, що цьогоріч нацвідбір відбувся на глибині 90 метрів у метрополітені, задля безпеки. На пісенному конкурсі в Ліверпулі представляти Україну буде гурт TVORCHI. Вони здобули перемогу у нацвідборі на "Єробачення-2023", отримавши у сумі 19 балів від суддів та глядачів.

Читайте також: