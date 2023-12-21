Тімур Мірошниченко розкрив деталі усиновлення другої дитини та зізнався, коли це станеться

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко відверто поспілкувався з підписниками та обговорив тему усиновлення.

Як зізнався шоумен, він із дружиною Інною вже на шляху до того, аби забрати з дитбудинку ще одну дитинку. За словами ведучого, вони вже стали в чергу на курсу усиновлювачів. Тімур Мірошниченко переконаний, що вже 2024 року їхня сім'я стане ще більшою.

"Не просто хочемо, а діємо. Уже декілька місяців у черзі на курси всиновлювачів (Так, це наше шикарне законодавство змушує нас протягом року вдруге їх проходити). Але ми впевнені, що 2024 року це обов'язково станеться і нас буде вже шестеро!" – зазначив Тімур.

Тімур Мірошниченко з сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Також у ведучого поцікавилися, якої саме статі вони хочуть усиновити дитину. Шоумен відповів, що їхня донечка Мія неабияк хоче собі сестричку. Ба більше, дівчинка переконана, що вона вже є, але просто поки не живе з ними.

"Дівчинку! Мія просто вимагає. Бо каже, що несправедливо: Марко спить з Марселем у кімнаті, я з Інною, а вона – одна. І говорить про сестричку так, ніби вона вже є, але просто поки не вдома", - зазначив ведучий.

Донька Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно сім'я Тімура Мірошниченка отримала важливу нагороду. Вони стали "Родиною року".

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