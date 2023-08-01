Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя названого сина та розповів, як знайомив його з дітьми

Подружжя ведучого Тимура Мірошниченка та його дружини Інни знайомить названого сина зі своїми прихильниками. Вони нарешті розсекретили ім'я хлопчика, розповіли його тяжку історію народження та як відбулося знайомство з їхніми дітьми.

Як розповів шоумен в інтерв'ю виданню Viva!, їхній названий син, якого звуть Марселем, з'явився на світ на Житомирщині. Хлопчик народився недоношеним, а його вага була критично мала, а саме 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі. Саме стільки часу потрібно було сину, аби нормалізувати його медичні показники.

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: viva.ua

"Марсель народився передчасно і важив всього 1 кг 400 г – це було критично мало. Від нього відмовилися в пологовому. Наступного дня провели операцію, тому що деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісно з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на 4 місяці. Тільки ближче до 5-го місяця він вийшов на показники, з якими мав народитися. Коли лікарі його стабілізували, перевели до дитячого будинку, де він і жив, допоки не зустрів нас", - розповів Мірошниченко.

Дружина Тимура Мірошниченка з названим сином / Фото: viva.ua

Ведучий розповів, що нині у 2-річного Марселя є проблеми зі здоров'ям, зокрема з хребтом. Це сталося через те, що в дитячих будинках немає індивідуального підходу до дітей. Коли Марселю виповнився рік, його почали привчати до горщика, однак він ще не був до цього готовий.

Названий син Тимура Мірошниченка / Фото: viva.ua

"У дитячих будинках, які б вони класні не були, немає індивідуального підходу до дітей. Тому в Марселя багато супутніх проблем через це. Там є різні вікові групи: наприклад, діти від 0 до року всі дружно роблять все, що мають робити у такому віці. Ніхто не дивиться на те, наскільки малеча розвинена. У наступній групі від року і старше всі діти мають сидіти на горщику. А те, що ця дитина не відповідає за своїми показниками дітям в рік, усім байдуже. Його все одно посадять на горщик. Тепер у Марселя від цього проблеми з хребтом", - поділився Тимур.

Названий син Тимура Мірошниченка / Фото: viva.ua

Також ведучий розповів, як його донька Мія та син Марко відреагували на появу братика у їхній родині. Так, Тимур з дружиною ще від березня минулого року готував дітей до того, що їхня сім'я стане більшою. Тож, коли Марсель нарешті почав жити з Мірошниченками, то Мія та Марко чудово відреагували на появу братика. Щоправда, як говорить шоумен, у його сина іноді з'являються ревнощі.

Дружина Тимура Мірошниченка з названим сином / Фото: viva.ua

"У Марка іноді проявляються якісь ревнощі, бо він звик бути єдиним хлопчиком, а тут з’явився Марсель, і увагу батьків довелося ділити. Ми з розумінням ставимося до адаптації, бо як не крути, це для всіх стрес і нові умови. Марко вже звик і зрозумів, що йому нічого не загрожує. А Мія – природжена старша сестра: навколо Марсіка в'ється, в усьому допомагає, годує його, безперестану обіймає і цьомає. Якщо в перші дні він ще пручався, то зараз зрозумів, що це той, хто його дуже любить", - поділився Тимур.

Сам Марсель вже теж поступово адаптується. Щоправда, ведучий говорить, що він звик сам себе заколисувати та заспокоювати. Також хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.

Тимур Мірошниченко з названим сином / Фото: viva.ua

"Для Марселя таке життя зовсім нове. Наприклад, у перші дні, коли не міг заснути, Інна намагалася його заколисати, а він пручався, бо не звик до такого. Не звик, що його обіймають – не розумів, що це. Він сам себе загойдував, бо так робили усі дітки в дитбудинку. Він їсть безперестану. Це реакція на стрес. Але помалу з часом заспокоюється і прилаштовується до свого нового життя. А ще він взагалі не вміє грати в іграшки. Єдине, у що можемо пограти з ним, це м'ячик. У Мії з Марком усі кімнати завалені іграшками, але йому вони не цікаві, бо немає цього досвіду", - розповів шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла про перше знайомство з названим сином. Дружина ведучого пригадала, як одразу зрозуміла, що це її дитина.

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