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Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя названого сина та розповів, як знайомив його з дітьми

Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя названого сина та розповів, як знайомив його з дітьми

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя названого сина та розповів, як знайомив його з дітьми

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: viva.ua

Також ведучий розсекретив його ім'я.

Подружжя ведучого Тимура Мірошниченка та його дружини Інни знайомить названого сина зі своїми прихильниками. Вони нарешті розсекретили ім'я хлопчика, розповіли його тяжку історію народження та як відбулося знайомство з їхніми дітьми.

Як розповів шоумен в інтерв'ю виданню Viva!, їхній названий син, якого звуть Марселем, з'явився на світ на Житомирщині. Хлопчик народився недоношеним, а його вага була критично мала, а саме 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі. Саме стільки часу потрібно було сину, аби нормалізувати його медичні показники.

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / © viva.ua
Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: viva.ua

"Марсель народився передчасно і важив всього 1 кг 400 г – це було критично мало. Від нього відмовилися в пологовому. Наступного дня провели операцію, тому що деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісно з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на 4 місяці. Тільки ближче до 5-го місяця він вийшов на показники, з якими мав народитися. Коли лікарі його стабілізували, перевели до дитячого будинку, де він і жив, допоки не зустрів нас", - розповів Мірошниченко.

Дружина Тимура Мірошниченка з названим сином / © viva.ua
Дружина Тимура Мірошниченка з названим сином / Фото: viva.ua

Ведучий розповів, що нині у 2-річного Марселя є проблеми зі здоров'ям, зокрема з хребтом. Це сталося через те, що в дитячих будинках немає індивідуального підходу до дітей. Коли Марселю виповнився рік, його почали привчати до горщика, однак він ще не був до цього готовий.

Названий син Тимура Мірошниченка / © viva.ua
Названий син Тимура Мірошниченка / Фото: viva.ua

"У дитячих будинках, які б вони класні не були, немає індивідуального підходу до дітей. Тому в Марселя багато супутніх проблем через це. Там є різні вікові групи: наприклад, діти від 0 до року всі дружно роблять все, що мають робити у такому віці. Ніхто не дивиться на те, наскільки малеча розвинена. У наступній групі від року і старше всі діти мають сидіти на горщику. А те, що ця дитина не відповідає за своїми показниками дітям в рік, усім байдуже. Його все одно посадять на горщик. Тепер у Марселя від цього проблеми з хребтом", - поділився Тимур.

Названий син Тимура Мірошниченка / © viva.ua
Названий син Тимура Мірошниченка / Фото: viva.ua

Також ведучий розповів, як його донька Мія та син Марко відреагували на появу братика у їхній родині. Так, Тимур з дружиною ще від березня минулого року готував дітей до того, що їхня сім'я стане більшою. Тож, коли Марсель нарешті почав жити з Мірошниченками, то Мія та Марко чудово відреагували на появу братика. Щоправда, як говорить шоумен, у його сина іноді з'являються ревнощі.

Дружина Тимура Мірошниченка з названим сином / © viva.ua
Дружина Тимура Мірошниченка з названим сином / Фото: viva.ua

"У Марка іноді проявляються якісь ревнощі, бо він звик бути єдиним хлопчиком, а тут з’явився Марсель, і увагу батьків довелося ділити. Ми з розумінням ставимося до адаптації, бо як не крути, це для всіх стрес і нові умови. Марко вже звик і зрозумів, що йому нічого не загрожує. А Мія – природжена старша сестра: навколо Марсіка в'ється, в усьому допомагає, годує його, безперестану обіймає і цьомає. Якщо в перші дні він ще пручався, то зараз зрозумів, що це той, хто його дуже любить", - поділився Тимур.

Сам Марсель вже теж поступово адаптується. Щоправда, ведучий говорить, що він звик сам себе заколисувати та заспокоювати. Також хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.

Тимур Мірошниченко з названим сином / © viva.ua
Тимур Мірошниченко з названим сином / Фото: viva.ua

"Для Марселя таке життя зовсім нове. Наприклад, у перші дні, коли не міг заснути, Інна намагалася його заколисати, а він пручався, бо не звик до такого. Не звик, що його обіймають – не розумів, що це. Він сам себе загойдував, бо так робили усі дітки в дитбудинку. Він їсть безперестану. Це реакція на стрес. Але помалу з часом заспокоюється і прилаштовується до свого нового життя. А ще він взагалі не вміє грати в іграшки. Єдине, у що можемо пограти з ним, це м'ячик. У Мії з Марком усі кімнати завалені іграшками, але йому вони не цікаві, бо немає цього досвіду", - розповів шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла про перше знайомство з названим сином. Дружина ведучого пригадала, як одразу зрозуміла, що це її дитина.

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Дата публікації
Перегляди
661
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