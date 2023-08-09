Тімур Мірошниченко шокував, як дитбудинки в Україні заробляють на сиротах: "Стати в чергу – 50 тис євро"

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко, який з дружиною Інною нещодавно всиновили дитину, розповів про підводні камені цієї сфери.

Мірошниченко приголомшив, що насправді дитячі будинки на сиротах заробляють величезні гроші і розповів про схеми, як це відбувається. В інтерв'ю Маші Єфросиніній ведучий зазначив, що держава не зацікавлена в усиновленні дітей:

"Держава не зацікавлена в усиновленні дітей. Ми вже понад півроку глибоко в цій темі. Все, що я зміг зрозуміти, що за обігом бабла ця сфера не поступається сфері наркоторгівлі, торгівлі зброєю, проституції. На дітях заробляють колосальне бабло. За те, щоб всиновити здорову, новонароджену дитину в чергу стати – 50 тисяч євро. Лише стати в чергу", - прокоментував Мірошниченко.

Йдеться про чергу, в яку стають кандидати в усиновлювачі. Тімур зазначив, що їм з Інною заплатити не пропонували, оскільки розуміли, що вони одразу цю інформацію оприлюднять. Проте дуже багато людей написали дружині ведучого в фотоблогу, де розповіли, що з них вимагали хабар.

"А кому платиш?.. Комусь.. Нам це не озвучували, тому що розуміли, що ми одразу всім розкажемо. Але Інні в Instagram написало сотні людей. Які платили. Вони не можуть публічно про це говорити, бо вони вже співучасники цього процесу. Довести це неможливо. Схема відпрацьована на всіх рівнях", - пояснив Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий розповів, як саме дитбудинки заробляють на сиротах. Зокрема, поділився Тімур, життя однієї дитини в дитбудинку обходиться державі дуже дорого. Втім, до самої дитини доходять копійки. Яблуко дитина може з'їсти на свято, а банан бачила лише на картинці:

"Найбільше заробляється на дітях, які в дитбудинках. Життя однієї дитини в якомусь дитячому закладі обходиться дуже дорого. А за фактом дитина банан в житті не бачила. Елементарно на цій вертикалі до дитини доходять копійки із тисяч, які виділяються на її проживання. Одна схема. Друга схема. За кожне захворювання держава доплачує. Відповідно, вигідно накидати якомога більше діагнозів дитині. По-перше, більше грошей отримає на цю дитину заклад. По-друге, всі дивляться на цей діагноз і думають: "Ой, ні, це дуже хвора дитина" і ніколи її не візьмуть", - приголомшив Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Третя схема, за словами ведучого, працює через будинки дитячого типу, де може жити близько 100 дітей. І за кожну дитину держава доплачує. А за фактом, виявляється, що такого будинку не існує:

"І, лише якщо якась перевірка їде, дітей кудись там вивезли, зібрали, ось, тут вони живуть. Перевірка поїхала, дітей повернули в місце їхньої дислокації", - розповів Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченка Інна розповіла, як їхній син Марко відреагував на появу молодшого братика в родині. Кохана ведучого переживала, що син ревнуватиме батьків до нового члена родини.

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