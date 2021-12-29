Тимур Мірошниченко тоді й зараз: як змінився ведучий "Твого дня" за 35 років

Тимур Мірошниченко тоді й зараз: як змінився ведучий "Твого дня" за 35 років

Добірка цікавих фактів з життя ведучого каналу 1+1.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірка цікавих фактів з життя ведучого інфотейнмент-шоу "Твій день" Тимура Мірошниченка.

Тимур Мірошниченко народився 9 березня 1986 року в Києві. Мама ведучого Тамара Євгенівна 26 років пропрацювала в гімназії інспектором харчування. Тато був полковником, але в кiнцi 90-х звільнився зі Збройних Сил. У Тимура є старша на 12 років сестра Таня.

Тимур разом з мамою, татом і сестрою

Вже у першому класі Тимур зрозумів, що хоче пов'язати своє життя з творчістю. На одному з новорічних ранків в школі була вистава-вертеп, наприкінці якої ведучий виводив козу – двох своїх однокласників у костюмі тварини. Тимуру настільки сподобалося виступати перед публікою, що відчув – це колись обов'язково стане його професією.

Тимур у школі (за партою ліворуч)

У дитинстві ведучий займався багатьма видами спорту, проте найбільше захопився футболом. Віддав йому 9 років свого життя. Але через серйозну травму ноги був змушений залишити спорт. Тоді Тимур з головою поринув у шкільний КВК, яким продовжив займатися вже студентом.

Тимур в дитинстві любив колекціонувати різні картки із зображенням спортивних гравців та кепси (фішки). У більш дорослому віці це переросло у велике хобі – зараз Тимур збирає пивні келихи з усіх країн. У ведучого їх налічується більше 100.

2002 року Тимур вступив до Національного Авіаційного Університету на спеціальність "Психологія". Ведучий грав в університетській збірній КВК.

На другому курсі Тимур брав участь у великому концерті до 70-річчя університету. Після виступу режисер заходу запропонував хлопцю стати ведучим ток-шоу. Майбутній керівник пообіцяв зателефонувати, але зробив це лише за два роки. Тимур успішно впорався з прямими ефірами і майже одразу йому запропонували роботу на "Євробаченні". Тривалий час він був коментатором дитячих та дорослих конкурсів, а 2017-го вперше став ведучим міжнародного фіналу.

Тимур відвідував військову кафедру, а потім місяць служив в Івано-Франківській авіаційній частині.

У травні 2021-го Тимур став ведучим денного шоу "Твій день" на 1+1. З колегами Володимиром Рабчуном та Стасею Ровінською дуже швидко знайшли спільну мову. Нині розуміють одне одного без слів - достатньо лише одного погляду.

Тимур Мірошниченко у шоу "Твій День"

Тимур за свою кар'єру отримав чимало нагород та подяк – за дитяче "Євробачення" 2009 та 2013 років. Став лауреатом премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Телеведучий року". А в вересні 2021 став переможцем премії "Тато року 2021" у номінації "Тато-блогер". Тимур вважає цю нагороду найголовнішою в його житті, адже вона стосується дітей.

Тимур з дружиною та дітьми

З дружиною Інною Рудник Тимур познайомився на ювілеї юридичної компанії, де працювала дівчина. Тимур був ведучим цього заходу. Після святкування чоловік надіслав їй смайлик у Facebook. Але майбутня дружина відповіла лише за 2,5 роки. У пари зав'язалася розмова і вже за декілька днів вони пішли на каву. Одружилась закохані в січні 2018. В червні того ж року у пари народилася донечка Мія. А в січні 2020-го Інна подарувала чоловікові сина Марка.

Тимур з дружиною

Зараз сімейна пара обожнює мандрувати. За пандемічний 2020 рік їм вдалося здійснити 10 подорожей. Подружжя захоплюється вітрильним спортом – це приносить в їхнє життя адреналін та азарт. Також останнім часом Тимур займається великим тенісом і вже наступного року хоче взяти участь у перших змаганнях.

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