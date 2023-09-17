Тімур Мірошниченко вперше показав відео з дитбудинку у Житомирі з 2-річним сином

Ведучий оприлюднив кадри, які до цього не показував.

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною вперше показали відео з дитбудинку у Житомирі з їхнім названим сином Марселем.

Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День усиновлення. З цієї нагоди родина Мірошниченків поділилася своєю історією. Окрім того Тімур та Інна вперше оприлюднили кадри з дитбудинку, на яких зображений їхній 2-річний син.

Названий син Тімура та Інни Мірошниченків

Родина Мірошниченків у дитбудинку з названим сином

Тімур Мірошниченко з названим сином

У відео дружина Мірошниченка розповідає, що за документами біологічна мама Марселя не знала, що вона вагітна, поки не почала народжувати. Також Інна поділилася, що на початку свого життя хлопчик провів чотири місяці в інтенсивній терапії, бо мав певні вади системи травлення, несумісні з життям.

"Він чотири місяці боровся для того, щоб вийти на ту точку старту, з якої діти починають своє життя. Це вага 3,300 кг і здатність самостійно дихати. І от коли він почав робити це самостійно, його одразу перевели сюди, до дитячого будинку", - поділилася у відео Інна.

Тімур Мірошниченко вперше показав, який вигляд мав його 2-річний названий син у дитбудинку

Попри діагнози, які подружжю зачитали про малюка у дитбудинку, Інна і Тімур вирішили, що якщо малюк досі бореться за життя, то в нього купа сил і коли він потрапить до родини, в нього все буде добре.

Наприкінці липня Тімуру та Інні Мірошниченкам вдалося офіційно забрати сина з дитбудинку. А нещодавно Інна озвучила ваду 2-річного сина з дитячого будинку, через яку від нього всі відмовилися.

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