Тімур Мірошниченко вперше прийшов на ТБ з названим сином і пояснив значення його екзотичного імені

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною та їхнім названим сином Марселем завітали до студії "Сніданку.Вихідний".

Це перша поява зіркових батьків з дворічним хлопчиком, якого вони взяли з дитбудинку. В гостях ранкового шоу Інна Мірошниченко розповіла, чому вони з чоловіком назвали малюка таким незвичним ім'ям.

Як відомо, у пари є двоє спільних дітей Мія та Марк, а названого сина вони назвали Марсель. Проте, за словами Інни, справа тут не в тому, щоб імена дітей починалися на букву м.

"Коли ми почали шукати дитину, ще до того, як в нас був статус, був хлопчик, від якого відмовилися батьки. Він був в Києві у лікарні. Його звали Марсель. І це був неймовірно гарний, такі кучері біляві, блакитні очі. Але люди, які нам розповідали про нього, думали, якщо от є хлопчик, батьки від нього відмовилися, - можна приїхати забрати. Ми знаємо, якщо його тільки но привезли, то до всиновлення йому ще чекати десь 1,5 роки. І це не наш район. Тобто обійти всю ту чергу ми просто не можемо і не хочемо. Але цей хлопчик настільки в себе закохував. Ми сиділи сумні, чоловік каже: "Не переживай, ми знайдемо свого Марселя", - поділилася Інна.

Тімур і Інна Мірошниченки вперше прийшли з названим сином на телебачення

Дружина Мірошниченка додала, коли вони побачили анкету свого сина, то на фото він був зі світлими кучериками і дуже був подібний на того хлопчика. Тоді подружжя й вирішило назвати малюка на честь тої дитини.

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Також зіркове подружжя поділилося, що у їхніх дітей нема ревнощів батьків до брата. Інна розповіла, що пер шніж вони взяли Марселя, вона закрила декілька проєктів, аби мати змогу грамотно розподілити час між дітьми:

"Ми готували дітей до цього. Ми їм говорили, що з'явиться дитина, яка забиратиме увагу. Ми розуміли, що найголовніше, аби наші діти не відчували стресу. Бо Марсель і так буде відчувати стрес. А діти мають бути максимально наближні до зони комфорту, аби він жив серед щасливих людей. Тому час, який я виділяю Марселю, це не час, який я забираю у дітей. Я перед тим, як ми взяли його в сім'ю, позакривала деякі проєкти, аби у мене з'явився час. Виходить, що діти дуже швидко зрозуміли, що вони нічого не втратили, але з'явився ще один хлопчик, якому мама знаходить час і дарує. Це спрацювало", - прокоментувала Інна Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: viva.ua

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченка розчулила до сліз синовим "вперше", чого він не робив у дитбудинку. Інна показала, як малюк вперше їв малину, морозиво і отримав свої перші кульки на день народження.

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