Тимур Мірошниченко з дружиною породичався з екснареченим Раміни Есхакзай

Ведучий ЖВЛ Тимур Мірошниченко та його дружина Інна 15 жовтня у Києві у Михайлівський Золотоверхому монастирі похрестили названого сина Марселя.

Обраниця шоумена в Instagram-stories розсекретила, хто став хрещеними батьками 2-річного хлопчика. Так, Марселя похрестили колишній наречений інтерв'юерки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін, а також приятелька Інни – Марія Семенько.

Хрещення названого сина Тимура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Колись довірила Марії Семенько дітей. Сьогодні лише скріпили цю довіру", - зазначила Інна.

Хрещення названого сина Тимура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також дружина Мірошниченка розповіла, як маленький Марсель переніс таїнство хрещення. За словами Інни, синочок постійно плакав, тож вони його заспокоювали.

"Марсель проридав усе хрещення. Розважала, як могла", - розповіла Інна.

Хрещення названого сина Тимура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно дружина Тимура Мірошниченка поділилася, що в майбутньому вони хочуть подарувати сім'ю ще одній дитині з дитбудинку. Щоправда, подружжя поки що не може цього зробити. Інна пояснила, чому вони з чоловіком не квапляться усиновлювати другу дитину.

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