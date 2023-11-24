Тімур Мірошниченко з дружиною розповіли про операцію названого сина

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко разом з дружиною, юристкою Інною розповіли, що сьогодні, 24 листопада, їхньому названому сину Марселю роблять операцію.

Так, зранку у фотоблогу Інни з'явилася кадри сина та чоловіка з київської дитячої лікарні. Без зайвих коментарів дружина Мірошниченка попросила, щоб її підписники "тримали кулачки за Марса". Вона сподівається, що все мине успішно.

"Цей день настав! Тримайте кулачки за Марса, щоб операція минула легко й швидко", - написала Інна.

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Втім, у палаті подружжя разом із Марселем сумувати не стало. Інна посадила його на плечі та стала розважати перед операцією.

Також юристка показала палату, в якій вони будуть перебувати перед і після операції. У передопераційній кімнаті вже грався Марсель.

До того ж дружина Мірошниченка не стала приховувати хвилювань. Її названий син нічого не їв звечора, тому ближче до операції капризував. За словами Інни, вона тимчасово відмовилася від їжі, щоб підтримати його.

"Спочатку все було спокійно. Потім не дуже. Марсель востаннє їв і пив ще о сьомій вечора", - поділилася Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з дружиною і названим сином

Згодом Інна показала кадр, де сиділа вже неподалік операційного відділення. Вона повідомила, що нині триває операція Марселя. Дружина шоумена заспокоїла, що наразі все йде за планом.

"У нас все ок. Я чекаю. Маю можливість поїсти, поки Марсель на операції. Я не пила і не їла разом з ним. І після операції теж не буду", - написала у фотоблогу Інна.

Тим часом, заспокоювати її прийшов чоловік. Тімур через вікно на першому поверсі передав дружині пакунок з їжею у палату.

Інна Мірошниченко показала кадри з дитячої лікарні та повідомила про операцію названого сина

Водночас подробиці перебігу операції подружжя вирішило не розголошувати. Чому саме хлопчику знадобилося хірургічне втручання невідомо.

Нагадаємо, раніше Інна Мірошниченко ділилася, що при народженні у їхнього дворічного сина Марселя встановили серйозний діагноз. Малюк народився з дефектом передньої черевної стінки. Тому його одразу після народження прооперували.

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