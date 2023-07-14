Тимур Мірошниченко з дружиною розповіли про проблеми зі здоров'ям у названого сина: "Купа діагнозів"

Телеведучий Тимур Мірошніченко та його дружина Інна зізналися, що у дворічного хлопчика, якого вони всиновлюють, є певні проблеми зі здоров'ям.

Зіркове подружжя поділилося, що анкету майбутнього сина вони знайшли на сайті Мінсоцполітики серед списку дітей, від яких відмовилися всі попередні кандидати. Причиною відмов став перелік непростих діагнозів у дворічного малюка.

"Є сайт Мінсоцполітики, на якому розміщені відкриті анкети дітей, від яких всі відмовилися. Я постійно оновлювала сайт і знайшла декілька нових анкет. І перша, по якій я подзвонила, була актуальна", - розповіла Інна в ефірі "Ранку у великому місті".

Тимур Мірошниченко з дружиною / Фото: Скріншот з відео

Про усі проблеми зі здоров'ям у хлопчика Мірошниченкам одразу повідомив лікар при першій зустрічі. Пропри великий перелік складнощів, зіркова родина усе одно не відмовилася від свого бажання всиновити малюка.

"У нього купа діагнозів. Ми, коли слухали від лікаря звіт, то це було пів години. у нього значне відставання в розвитку. Він дуже рано народився з вагою у 1,400 грамів, пролежав у інтенсивній терапії. Також він пережив дуже важку операцію та дуже багато своїх сил витратив на те, щоб просто вижити та досягти певного розвитку. Розмір одягу в нього відповідає розміру 9-місячної дитини. Окрім цього є фізичні вади - грудна клітина викривлена, травми головного мозку, грижа, щось з очима. Також є вади психологічного розвитку. Можливо, він не заговорить і не розвинеться повноцінно, ніхто не знає", - поділилася родина Мірошниченків.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко поділилася світлиною з названим синочком та розповіла, з чим іноді доводиться стикатися дітям у дитбудинках.

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