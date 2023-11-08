Тімур Мірошниченко з дружиною зачарували ніжними обіймами та поцілунками на дивані

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною потішили шанувальників романтичним відео.

На сторінках в Instagram знамените подружжя поділилося ніжним роликом, який був знятий у них вдома. На відео Тімур та Інна зображені на дивані. Дружина сидить на руках у Мірошниченка. Закохані ніжно обіймаються та усміхаються.

"Трошки кохання і тепла в цей холодний і сірий день", - підписав ролик Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з дружиною показали ніжності вдома на дивані

Зазначимо, що це відео викликало бурхливу реакцію у шанувальників пари. Оскільки вони вкрай рідко публічно показують романтичний контент, а більше - фото та відео зі своїми трьома дітьми. Фани наробили на адресу подружжя багато зворушливих компліментів:

Яка ви гарна пара, приклад для всіх!

Найкращі, ви для мене приклад сім'ї!

Ви кохання. Кохання може все. Надихайте і світіть надалі. Зараз так потрібно це

Нагадаємо, що днями Тімур Мірошниченко удостоївся почесної нагороди "Тато року 2023". Як зазначили організатори, такою премією вони нагородили Мірошниченка, оскільки своїм прикладом від надихає інших батьків на усиновлення дитини.

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