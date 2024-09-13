Тімур Мірошниченко з дружиною зустрілися з Майклом Дугласом і його сином на важливій події у Києві

Знаменитості відвідали Саміт перших леді та джентльменів.
Ведучий Тімур Мірошниченко став ведучим Четвертого саміту перших леді та джентльменів у Києві.
Підтримати його прийшла дружина, блогерка та бізнесвумен Інна. Цьогоріч тема заходу стосувалася безпеки та захисту дітей. Обговорити надважливу сьогодні тему зібралося чимало як українських, так і закордонних гостей. Зокрема, до столиці України під час війни завітав голлівудський актор Майкл Дуглас. З важливим візитом він прибув не сам, а з сином Діланом від британської акторки Кетрін Зети-Джонс.
Так, під час заходу Тімур з коханою та відомим актором і його сином зробили спільне фото на згадку. Своєю чергою, Інна поділилася загальними враженнями від Саміту й зазначила, що під час промови президента вона не могла стримувати сліз.
"Почну з того, що у мене є фото з Майклом Дугласом і його сином Діланом (від шлюбу з Кетрін-Зета Джонс). Бо день сьогодні (12 вересня – прим. ред.) минув на Саміті перших леді та джентльменів. Ввечері потисла руку Тімуру Мірошниченко, який до цього потис руку Президенту. Тож, за теорією рукостискань я теж потисла. Промова Зеленського змусила мене ридати. Вміє сказати так, щоб за душу взяло", - розповіла Інна Мірошниченко.
Нагадаємо, Майкл Дуглас з сином Діланом, які підтримують Україну від початку повномасштабної війни, вже встигли прогулятися по визначним пам'яткам Києва й поділилися своїми враженнями.
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