Тімур Мірошниченко з дружиною зустрілися з Майклом Дугласом і його сином на важливій події у Києві

Ведучий Тімур Мірошниченко став ведучим Четвертого саміту перших леді та джентльменів у Києві.

Підтримати його прийшла дружина, блогерка та бізнесвумен Інна. Цьогоріч тема заходу стосувалася безпеки та захисту дітей. Обговорити надважливу сьогодні тему зібралося чимало як українських, так і закордонних гостей. Зокрема, до столиці України під час війни завітав голлівудський актор Майкл Дуглас. З важливим візитом він прибув не сам, а з сином Діланом від британської акторки Кетрін Зети-Джонс.

Так, під час заходу Тімур з коханою та відомим актором і його сином зробили спільне фото на згадку. Своєю чергою, Інна поділилася загальними враженнями від Саміту й зазначила, що під час промови президента вона не могла стримувати сліз.

Тімур Мірошниченко з дружиною та Майклом Дугласом з сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Почну з того, що у мене є фото з Майклом Дугласом і його сином Діланом (від шлюбу з Кетрін-Зета Джонс). Бо день сьогодні (12 вересня – прим. ред.) минув на Саміті перших леді та джентльменів. Ввечері потисла руку Тімуру Мірошниченко, який до цього потис руку Президенту. Тож, за теорією рукостискань я теж потисла. Промова Зеленського змусила мене ридати. Вміє сказати так, щоб за душу взяло", - розповіла Інна Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, Майкл Дуглас з сином Діланом, які підтримують Україну від початку повномасштабної війни, вже встигли прогулятися по визначним пам'яткам Києва й поділилися своїми враженнями.

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