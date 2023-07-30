Тимур Мірошниченко забрав сина з дитбудинку і показав перше фото сім'ї в повному складі

Ведучий поділився атмосферною світлиною, де позує з дружиною і трьома дітьми.

Телеведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна поділилися з шанувальниками радісною новиною.

Після багатомісячної тяганини з паперами подружжя нарешті змогло забрати свого названого сина з дитячого будинку і тепер малюк офіційно став повноцінним членом родини Мірошниченків.

Про це Тимур та Інна розповіли на своїх сторінках в Instagram. У фотоблогу вони розмістили перше фото родини у повному складі. Атмосферний кадр був зроблений посеред природи на галявині. На фотографії Мірошниченко несе на плечах 3-річного сина Марка, Інна несе на руках 2-річного названого сина, а попереду них йде донька подружжя – 5-річна Мія.

"Книга життя. Новий розділ", - коротко підписала пара сімейну світлину.

Тимур Мірошниченко забрав названого сина з дитбудинку і показав сім'ю у повному складі / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Шанувальники були розчулені цим знімком і зізналися, що родина Мірошниченків надихає багатьох українців:

Як багато сімей ви надихаєте! Дякую за це!

Сльози радості на очах! Ваша сім'я неймовірна! Дякуємо, ви надихаєте

Картина домальована! Вітаю вас

Низький уклін вашій родині за такий вчинок! Невичерпної енергії та щасливої долі!

Тимур Мірошниченко з дружиною та їхніми дітьми - 3-річним Марком та 5-річною Мією / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, що раніше дружина Тимура Мірошниченка Інна розповіла, що у їхнього 2-річного названого сина є певні проблеми зі здоров'ям. За словами подружжя, анкету свого названого сина вони знайшли на сайті Мінсоцполітики серед списку дітей, від яких відмовилися всі попередні кандидати. Причиною відмов став перелік непростих діагнозів у дворічного малюка.

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