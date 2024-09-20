Тімур Мірошниченко заінтригував, чим здивує прем'єра нового шоу "КЛУБ 1%": "Розгадає один зі ста"

Цієї неділі, 22 вересня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра масштабного проєкта "Клуб 1%" із ведучим Тімуром Мірошниченком.

Проєкт знято за британським форматом "THE 1% CLUB", який за невеликий час став світовим феноменом. "Клуб 1%" має на меті розкрити надможливості людського мозку. Це – нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, таких як пам’ять, увага, кмітливість, швидкість та здатність нестандартно поглянути на світ навколо. На телеглядачів каналу "1+1 Україна" чекає 1200 учасників і найцікавіші питання на визначення рівня кмітливості.

Ведучий "Клуб 1%" у студії "Сніданку з 1+1" вже поділився, якими будуть правила шоу та як учасники будуть боротися за грошовий приз.

"Учасники можуть виграти до 100 тисяч гривень на реалізацію мрії. Кожну гру починає 100 учасників, у кожного – тисяча гривень на рахунку. Якщо учасник неправильно відповідає або не встигає відповісти – ці гроші падають у загальний банк, який може виграти той, хто дістанеться якнайдалі у цій грі. Ми починаємо із запитання, на яке може відповісти 95% українців – найпростіше. Запитання на 1% – це загадка, яку може розгадати один зі ста", - розповів Тімур Мірошниченко.

КЛУБ 1%"

КЛУБ 1%"

Цікаво, що учасниками проєкту стали 1200 українців – представники різноманітних професій, з різною освітою, віком та мешканці різних регіонів держави.

"Свою кмітливість і швидкість реакції перевіряли дуже цікаві учасники. Наприклад, завзята, відкрита до всього нового пані Марія – вона пенсіонерка і зірка ТікТок. Мені запам’ятався вчитель математики у загальноосвітній школі у Києві родом із міста Попасна. Він як у фільмах промальовував у повітрі варіанти рішень задачок, пов’язаних із математикою. Були і спортсмени, і відомі ведучі", - додає Мірошниченко.

КЛУБ 1%"

КЛУБ 1%"

Бекстейдж проекту "Клуб 1%"

Читайте також: