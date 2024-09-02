Тімур Мірошниченко замилував, як одразу двох доньок до першого класу відвів: "Цей день настав"

Вся родина привітала юних школярок з новим етапом у житті.

Ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною розповіли про подвійне свято у родині.

Сьогодні 1 вересня їхні дві доньки Мія та Ангеліна вперше у житті переступили шкільний поріг. Дівчата навчатимуться у приватній київській школі. Велика родина вже побувала на святковій лінійці, де школярки почули перший дзвоник і познайомилися зі своїми вчительками. Ба більше, доньки Мірошниченків уже навіть відвідали перші заняття, на яких позаймалися творчістю. Щоправда, вони ще адаптуються до нового етапу.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Мія з серйозним настроєм займається. В Ангеліни трішки поки культурний шоку від усього, що відбувалося сьогодні. Але вона старається", — розповів про враження донечок ведучий.

Тімур та Інна зізналися, що від такої важливої події їх переповнюють емоції. І додали, що зовсім не вірять, що час так швидко плине.

"Цей день настав. Одразу дві першокласниці. Ми — батьки першокласниць! Самі в шоці!", — зізналося подружжя Мірошниченків.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Після насиченого дня батьки разом з дітьми відсвяткували знакову подію у кав'ярні з десертами.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також показала, як відвела до столичної школи 12-річну доньку Алісу, яка близько трьох років була за кордоном.

Оля Полякова вперше від початку війни повернула 12-річну доньку до школи в Києві

Читайте також: