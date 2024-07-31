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Тімур Мірошниченко замилував, як уперше 8-річна названа донька поїхала з усією родиною на відпочинок

Тімур Мірошниченко замилував, як уперше 8-річна названа донька поїхала з усією родиною на відпочинок

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведучий також показав свого тестя.

Ведучий програми "ЖВЛ Представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна вперше поїхали відпочивати після нещодавнього поповнення у родині.

Так, ведучий з рідними людьми вирушив на три дні за місто на Київщину, щоб набиратися сил. Вони оселилися в орендованому будиночку, який оточує ліс. Також на території є басейн, тож діти швидко знайшли собі розваги. Зокрема, своєю сміливістю захопив названий син Тимура, дворічний Марсель, який навчився стрибати й пірнати у воду та першим освоїв гірку для спуску в басейн.

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Найспортивніший член сім'ї. Цей безстрашний воїн одразу опанував гірку, до якої троє старших ні ногою", - написав зірковий багатодітний тато.

Марко та Мія залюбки бавилися з братиком і сестрою. Тим часом для Ангеліни, яку зіркове подружжя вдочерило нещодавно, ця поїздка в повному складі стала першою. На кадрах видно, як Інна обіймає двох своїх донечок.

Інна Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Інна Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

До того ж до відпочинку родини приєднався дідусь, тесть Тімура Мірошниченка. Він допомагав наглядати за малюками й бавився разом з ними у басейні.

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла, як минає процес усиновлення другої дитини Ангеліни та чому на них з Тімуром чекає два суди попереду.

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