Тімур Мірошниченко замилував, як уперше 8-річна названа донька поїхала з усією родиною на відпочинок

Ведучий програми "ЖВЛ Представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна вперше поїхали відпочивати після нещодавнього поповнення у родині.

Так, ведучий з рідними людьми вирушив на три дні за місто на Київщину, щоб набиратися сил. Вони оселилися в орендованому будиночку, який оточує ліс. Також на території є басейн, тож діти швидко знайшли собі розваги. Зокрема, своєю сміливістю захопив названий син Тимура, дворічний Марсель, який навчився стрибати й пірнати у воду та першим освоїв гірку для спуску в басейн.

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Найспортивніший член сім'ї. Цей безстрашний воїн одразу опанував гірку, до якої троє старших ні ногою", - написав зірковий багатодітний тато.

Марко та Мія залюбки бавилися з братиком і сестрою. Тим часом для Ангеліни, яку зіркове подружжя вдочерило нещодавно, ця поїздка в повному складі стала першою. На кадрах видно, як Інна обіймає двох своїх донечок.

Інна Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

До того ж до відпочинку родини приєднався дідусь, тесть Тімура Мірошниченка. Він допомагав наглядати за малюками й бавився разом з ними у басейні.

Тімур Мірошниченко з родиною на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла, як минає процес усиновлення другої дитини Ангеліни та чому на них з Тімуром чекає два суди попереду.

Читайте також: