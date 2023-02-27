Тімур Мірошниченко зізнався, що йому приходила повістка від військкомату: "Я став на облік"

Також шоумен розповів про результати благодійної допомоги за минулий рік.

Ведучий "Сніданку з 1+1" та ЖВЛ Тімур Мірошниченко зізнався, що отримував повістку від військкомату.

Щоправда, це сталося за декілька місяців до початку повномасштабної війни. Своєю чергою Тімур встав на облік до військкомату. Ведучий додав, що поки він може бути корисним для України в тилу, то він займатиметься благодійністю. Утім, як доведеться йти на фронт, шоумен це зробить.

"Повістка мені приходила. Я, насправді, був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну, став на облік і все. З одного боку, я не кращий і не гірший, ніж всі. А з іншого, війна – це механізм, без якихось частин цей механізм не працюватиме. Поки у мене є можливість бути корисним, збирати гроші, привертати міжнародну увагу, я буду це робити", - розповів Мірошниченко в інтерв'ю з Олегом Борисовим.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Знаменитість також поділився результатами його благодійної діяльності. Так, на різних заходах, де він брав участь, вдалося зібрати понад 300 мільйонів гривень для України. Також Тімур виступав і для військових.

"У 2022-му році я провів близько 100 благодійних заходів, на яких, звісно, не заробляв гроші, але завдяки яким я збираю гроші для ЗСУ, для переселенців, для дітей, для будь-чого. На всіх заходах, де я був ведучим, це і масштабні марафони всесвітні, і невеликі заходи, ми зібрали більше 300 млн грн", - зазначив ведучий.

Мірошниченко також додав, що вони з дружиною також проводили різні благодійні збори. Разом їм вдалося зібрати два мільйони гривень.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Дружина підрахувала, що ми власними сімейними проєктами, типу марафонів, інтелектуальних ігор онлайн, інших акцій, ми зібрали 2 млн грн", - поділився ведучий.

Нагадаємо, раніше український актор Тарас Цимбалюк теж отримав повістку від військкомату. Знаменитість вже прокоментував це.

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