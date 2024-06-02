Тімур Мірошниченко зізнався, з якими труднощами зіткнувся під час усиновлення другої дитини

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко відверто розповів про труднощі, з якими зіткнулася їхня родина під час усиновлення другої дитини.

Шоумен зізнався, що вони зараз минають бюрократичний етап та шукають дитину, яку їм було рекомендовано усиновити. Зокрема, це має бути дівчинка віком 8-10 років.

"Зараз усиновлення на бюрократичному етапі. Це дуже складна і тривала процедура. Тим більше ті висновки, які написали нам на курсах, вони дуже складні в тому плані, що таких дітей майже немає. Це, звісно, для мене загадка, чому вони так зробили. Зробили і зробили, будемо шукати", - розповів шоумен для "Люкс ФМ".

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

За словами Мірошниченка, основна складність полягає в тому, що дітей, які за характеристикою підходять їхній родині, майже немає. Зокрема, ведучому та його дружині дали рекомендацію, де чітко вказано, що дівчинка повинна не мати соціальної історії, не жити до цього в дитбудинку та інше. Мірошниченко говорить, що таких дітей майже немає, адже саме через це вони й потрапляють до дитячих будинків.

"Після того, як ти проходиш курси всиновлювача, тренери пишуть рекомендацію. Це звучить, як рекомендація, але по факту – це суворі обмеження. Вони пишуть: скільки дітей, якого віку, якої статі, яка там історія може бути. Нам цього разу написали дуже серйозні обмеження. Це має бути дитина без соціальної історії. Коротко кажучи, те, що вона не жила до цього в дитбудинку, не мала насилля. Насправді, дуже багато дітей, які потрапляють до дитячого будинку, вони потрапляють туди саме через це. Тому це трішки ускладнює процес", - поділився шоумен.

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: viva.ua

Тим не менш, Тімур Мірошниченко говорить, що вони з дружиною продовжують пошуки. Ведучий сподівається, що вже протягом літа їхня родина стане більшою на одну дитину та буде в повному складі.

"Думаю, протягом літа, я сподіваюся, що ми закриємо питання і родина буде в повному складі", - додав шоумен.

Нагадаємо, Тімур Мірошниченко та його дружина Інна минулого року всиновили сина Марселя. Згодом подружжя розпочало процес усиновлення другої дитини. У квітні Інна Мірошниченко поділилася, що офіційно стала кандидаткою.

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