Тімур Мірошниченко зворушливо привітав названого сина з 3-річчям і показав оригінальний сюрприз

Ведучий програми "ЖВЛ Представляє" Тімур Мірошниченко з його дружиною Інною розповіли про свято у родині.

Сьогодні, 2 серпня, їхній названий син Марсель святкує день народження. З нагоди триріччя хлопчика вся велика родина ще зночі підготувала йому сюрприз. Так, його братик і сестрички разом з мамою й татом надували для нього близько двохсот кульок і прикрашали ними будинок, де вони зупинилися на відпочинку поблизу Київського моря.

Вже зранку іменинник прокинувся від вітальної пісні, нових іграшок і кумедного святкового десерту – банану зі свічкою. Вся родина заобіймала Марселя, а сестра Мія навіть підготувала окремий подарунок у вигляді власноруч зробленою листівки.

Тімур Мірошниченко з родиною довів до сліз вітаннями 3-річного сина Марселя

"Хлопчик, який вчить всіх вірити у дива! Бо дивом є він сам! Нескінченне джерело енергії, любові, тепла і жаги до життя! Любимо тебе в тисячі разів більше, ніж ти тільки можеш уявити! Пам'ятай, що у тебе є ті, хто глибокої ночі буде дути 200 кульок, аби ти був щасливий на ранок! З Днем народження, синок!", -замилувало подружжя вітаннями.

Нагадаємо, нещодавно вся родина Мірошниченків разом з дідусями та бабусею виїхали під Київ на відпочинок. Інна та Тимур вже показали, як адаптується їхня названа донечка Ангеліна, яку вони нещодавно всиновили.