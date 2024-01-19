Тімур Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і поділився архівними кадрами

Ведучий з дружиною Інною показали, що подарували Маркові з нагоди його свята.

Український ведучий Тімур Мірошниченко повідомив про свято в їхній великій родині. Його з Інною Мірошниченко син святкує день народження.

Сьогодні, 19 січня, Маркові виповнюється чотири роки. З цієї нагоди зіркове подружжя присвятило декілька дописів синові. Зокрема, Тімур опублікував низку архівних фото з малюком і замилував його подорослішанням.

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також ведучий показав, як вони з коханою вночі готували для нього ранковий сюрприз – кульки і мольберт для малювання.

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Тобі вже 4! Мій маленькій геній-бешкетник, безмежно люблю і пишаюсь твоїм впевненим і частенько не таким, як у всіх, рухом уперед. Бережи свою особистість, бо вона дійсно особлива", - зворушив Тімур.

Дружина Мірошниченка на своїй сторінці також запостила серію особливих архівних фото Марка з народження до сьогодення. І наголосила на унікальності сина.

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"З днем народження, сину! Ніколи не втрачай те унікальне бачення речей, що у тебе є! Дякую, що вчиш нас тому, що всі обмеження лише в нашій уяві. І що в твоєму світосприйнятті є мільйони варіантів. Нікому ніколи не дозволяй переконати тебе у зворотному! Ти – художник, який розмальовує життя кольоровими фарбами!", – написала Інна.

На ранок Інна з Тімуром і рештою дітей також підготували святкове тістечко з свічкою для Марка. І показали, як минув їхній ранок.

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченко Марко святкує 4-річчя / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова показала, як незвичайно відсвяткувала 45-річчя та які подарунки отримує.

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