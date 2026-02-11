- Дата публікації
Тімур Мірошниченко назвав найкращого переможця "Євробачення" всіх часів
Шоумен назвав артиста, якого вважає найкращим серед всіх інших учасників конкурсу.
Український ведучий Тімур Мірошниченко назвав найкращого переможця "Євробачення" всіх часів.
Шоумен тісно пов'язаний з міжнародним пісенним конкурсом, оскільки є незмінним ведучим нацвідбору та коментатором від України. В інтерв'ю Oboz.ua Мірошниченко назвав учасника "Євробачення", якого вважає найкращим. Для шоумена такою є співачка Джамала, яка 2016 року привезла до України перемогу.
"Джамала. Чи знає вона про це? Думаю, так. По-перше, я вважаю її однією з найсильніших вокалісток світу за останнє десятиліття. Не просто в Україні – у світі. По-друге, вона неймовірно точно зробила свій номер: з правильним меседжем, з правильним внутрішнім станом, з повним розумінням, навіщо вона туди їде і що хоче сказати", - поділився своєю думкою шоумен.
Ведучий говорить, що Джамала дуже сильна вокалістка. Окрім того, конкурсний номер артистки був просто неймовірним. За словами Мірошниченка, Джамала знала, з якою місією їде на конкурс, та впевнено її несла. Як зазначив ведучий, минуло вже 10 років, а виступ Джамали досі лишається в топі.
"Вона не просто виграла – вона прожила цей виступ. І найважливіше, що вона досі несе цю перемогу далі: у музиці, в позиції, у своїй присутності в культурі. Уже десять років минуло з моменту її тріумфу, а це досі звучить. Для мене Джамала – це абсолютний топчик", - зазначив ведучий.
Нагадаємо, нещодавно відбувся нацвідбір на "Євробачення-2026". Перемогу на конкурсі виборола співачка LELÉKA з піснею Ridnym.