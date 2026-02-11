Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Український ведучий Тімур Мірошниченко назвав найкращого переможця "Євробачення" всіх часів.

Шоумен тісно пов'язаний з міжнародним пісенним конкурсом, оскільки є незмінним ведучим нацвідбору та коментатором від України. В інтерв'ю Oboz.ua Мірошниченко назвав учасника "Євробачення", якого вважає найкращим. Для шоумена такою є співачка Джамала, яка 2016 року привезла до України перемогу.

"Джамала. Чи знає вона про це? Думаю, так. По-перше, я вважаю її однією з найсильніших вокалісток світу за останнє десятиліття. Не просто в Україні – у світі. По-друге, вона неймовірно точно зробила свій номер: з правильним меседжем, з правильним внутрішнім станом, з повним розумінням, навіщо вона туди їде і що хоче сказати", - поділився своєю думкою шоумен.

Ведучий говорить, що Джамала дуже сильна вокалістка. Окрім того, конкурсний номер артистки був просто неймовірним. За словами Мірошниченка, Джамала знала, з якою місією їде на конкурс, та впевнено її несла. Як зазначив ведучий, минуло вже 10 років, а виступ Джамали досі лишається в топі.

"Вона не просто виграла – вона прожила цей виступ. І найважливіше, що вона досі несе цю перемогу далі: у музиці, в позиції, у своїй присутності в культурі. Уже десять років минуло з моменту її тріумфу, а це досі звучить. Для мене Джамала – це абсолютний топчик", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно відбувся нацвідбір на "Євробачення-2026". Перемогу на конкурсі виборола співачка LELÉKA з піснею Ridnym.