Тімур Мірошниченко після обстрілу Києва шокував виглядом сусіднього будинку, по якому був "приліт"

Ніч у Києві була неспокійною, і багато хто це відчув.

Тімур Мірошниченко

Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко шокував виглядом сусіднього з ним будинку після жахливого обстрілу.

У ніч проти 14 листопада Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Країна-агресорка обстріляла українські міста ракетами та дронами різних типів. Під прицілом опинився й Київ. Наслідки обстрілу відчутні практично у всіх районах столиці.

Ведучий Тімур Мірошниченко говорить, що для його родини ніч видалась теж неспокійною. У житловому комплексі, де шоумен мешкає з дружиною та дітьми, стався "приліт". Ба більше, ще й по будинку, що розташований по сусідству з ведучим. Тімур Мірошниченко вже показав, який вигляд має багатоповерхівка після жахливого обстрілу.

Допис ТІмура Мірошниченка / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Допис ТІмура Мірошниченка / © instagram.com/timur.miroshnychenko

"Такий от ранок…Сусідній будинок у нашому комплексі…Просто не забувайте, хто на цьому світі гі*но", - обурився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Григорія Решетніка розповіла, як для їхньої родини минула жахлива ніч. Над будинком подружжя пролітали ворожі ракети.

