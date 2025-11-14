- Дата публікації
Тімур Мірошниченко після обстрілу Києва шокував виглядом сусіднього будинку, по якому був "приліт"
Ніч у Києві була неспокійною, і багато хто це відчув.
Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко шокував виглядом сусіднього з ним будинку після жахливого обстрілу.
У ніч проти 14 листопада Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Країна-агресорка обстріляла українські міста ракетами та дронами різних типів. Під прицілом опинився й Київ. Наслідки обстрілу відчутні практично у всіх районах столиці.
Ведучий Тімур Мірошниченко говорить, що для його родини ніч видалась теж неспокійною. У житловому комплексі, де шоумен мешкає з дружиною та дітьми, стався "приліт". Ба більше, ще й по будинку, що розташований по сусідству з ведучим. Тімур Мірошниченко вже показав, який вигляд має багатоповерхівка після жахливого обстрілу.
"Такий от ранок…Сусідній будинок у нашому комплексі…Просто не забувайте, хто на цьому світі гі*но", - обурився ведучий.
Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Григорія Решетніка розповіла, як для їхньої родини минула жахлива ніч. Над будинком подружжя пролітали ворожі ракети.