ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Тімур Мірошниченко розкрив, як його діти ладнають між собою і чи планує він стати батьком уп'яте

Тімур Мірошниченко, який виховує четверо дітей, також розповів про ревнощі між ними.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий "ЖВЛ представляє" та незмінний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко розповів, як його діти ладнають між собою та чи планують вони з дружиною Інною стати батьками уп'яте.

Шоумен – багатодітний батько. Він з дружиною Інною виховує чотирьох дітей – двох біологічних та названих. Тімур Мірошниченко в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що вони з обраницею готували сина та доньку до того, що в них з'явиться братик і сестричка. Коли подружжя зрозуміло, що готове на цей крок, аж тоді розпочали процес усиновлення. Наразі в сім'ї між дітьми бувають непорозуміння. За словами ведучого, у всіх різний характер, тому це абсолютно нормально. Та, попри це, вони люблять одне одного.

"Характер у всіх різний, бо всі індивідуальності, і ми це підтримуємо. Тому як всі брати і сестри: тут обіймаються, цілуються, а тут – вже б'ються. З приводу ревнощів, ми зараз запитаємо про це у Мії – вона якраз поряд зі мною. Каже, що ніколи не ображалася. Треба сказати, що в нас не було такого – привели дітям дитинку і сказали: от ваш братик чи сестричка. Ми майже рік готували дітей до цього – розповідали, пояснювали, відповідали на їхні запитання, запитували самі. І перейшли до конкретних дій тільки тоді, коли зрозуміли, що діти готові до прийняття", - говорить ведучий.

Діти Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Діти Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Наразі Тімур Мірошниченко та його дружинна Інна виховують чотирьох дітей. Подружжя не виключає думки, що може стати батьками уп'яте. Утім, за словами шоумена, наразі це неможливо. Як пояснює ведучий, для появи в сім'ї п'ятої дитини необхідні відповідні умови, зокрема, більше житло, кількість місць в авто та інше.

"Ми ніколи не кажемо "ні". Проте для цього потрібні відповідні обставини. Зараз ми заповнені на максимум у плані елементарних побутових моментів – кількість квадратних метрів житла, кількість місць у машині і таке інше", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розповіла про прорив у розвитку 9-річної доньки. Інна показала, як змінилася Ангеліна за той час, що провела в сім'ї.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie