Тімур Мірошниченко розкрив, як його діти ладнають між собою і чи планує він стати батьком уп'яте

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Ведучий "ЖВЛ представляє" та незмінний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко розповів, як його діти ладнають між собою та чи планують вони з дружиною Інною стати батьками уп'яте.

Шоумен – багатодітний батько. Він з дружиною Інною виховує чотирьох дітей – двох біологічних та названих. Тімур Мірошниченко в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що вони з обраницею готували сина та доньку до того, що в них з'явиться братик і сестричка. Коли подружжя зрозуміло, що готове на цей крок, аж тоді розпочали процес усиновлення. Наразі в сім'ї між дітьми бувають непорозуміння. За словами ведучого, у всіх різний характер, тому це абсолютно нормально. Та, попри це, вони люблять одне одного.

"Характер у всіх різний, бо всі індивідуальності, і ми це підтримуємо. Тому як всі брати і сестри: тут обіймаються, цілуються, а тут – вже б'ються. З приводу ревнощів, ми зараз запитаємо про це у Мії – вона якраз поряд зі мною. Каже, що ніколи не ображалася. Треба сказати, що в нас не було такого – привели дітям дитинку і сказали: от ваш братик чи сестричка. Ми майже рік готували дітей до цього – розповідали, пояснювали, відповідали на їхні запитання, запитували самі. І перейшли до конкретних дій тільки тоді, коли зрозуміли, що діти готові до прийняття", - говорить ведучий.

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Діти Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Наразі Тімур Мірошниченко та його дружинна Інна виховують чотирьох дітей. Подружжя не виключає думки, що може стати батьками уп'яте. Утім, за словами шоумена, наразі це неможливо. Як пояснює ведучий, для появи в сім'ї п'ятої дитини необхідні відповідні умови, зокрема, більше житло, кількість місць в авто та інше.

"Ми ніколи не кажемо "ні". Проте для цього потрібні відповідні обставини. Зараз ми заповнені на максимум у плані елементарних побутових моментів – кількість квадратних метрів житла, кількість місць у машині і таке інше", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розповіла про прорив у розвитку 9-річної доньки. Інна показала, як змінилася Ангеліна за той час, що провела в сім'ї.