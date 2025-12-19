ТСН у соціальних мережах

Тімур Мірошниченко шокував, як втратив 100 тисяч доларів у невдалому ресторанному бізнесі

Шоумен пояснив, чому так сталось.

Валерія Сулима
Тімур Мірошниченко

Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко розповів, як разом із дружиною, адвокаткою Інною, намагався спробувати свої сили в ресторанному бізнесі, але прогорів.

Подружжя 2021 року вклалось у власну справу. Закохані планувати реалізуватися в ресторанному бізнесі. Мірошниченки навіть вклали у розвиток чималу суму коштів, а саме 100 тисяч доларів. Проте в інтерв'ю Мирославі Мандзюк ведучий зізнається, що справа прогоріла. За словами шоумена, на невдачу вплинуло чимало факторів, але найголовніший з них – це недоброчесність партнера по бізнесу.

"2021 року ми з Інною вклали 100 тисяч доларів в ресторанну справу, яка й року не проіснувала. Багато факторів. Перший – це недоброчесність безпосередньо партнера, який реалізовував цю всю справу. Це фінансово, мабуть, така найбільша втрата", - говорить ведучий.

Тімур Мірошниченко з дружиною

Тімур Мірошниченко говорить, що спочатку для них із дружиною ця втрата була неприємною. Проте наразі вони вважають це уроком та досвідом, хоч він і обійшовся їм у чималу суму.

"У моменті було, звісно, дуже неприємно, що ти вклав купу грошей у щось, але так нічого й не вийшло. Але, по факту, ми отримали урок, досвід коштовний", - підсумував ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Тімур та Інна Мірошниченки показали, як із чотирма дітьми прикрашали вдома ялинку. Подружжя продемонструвало, як готується до новорічних свят.

