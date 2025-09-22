ТСН у соціальних мережах

Тімур Мірошниченко відростив чубчик і здивував новим амплуа: який вигляд має 39-річний ведучий зараз

Ведучий наважився на експеримент із зовнішністю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тімур Мірошниченко

Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко несподівано змінив зачіску.

Уперше за тривалий час знаменитість вирішив постати в новому амплуа. Про зміни стало відомо під час програми "Сніданок з 1+1". Так, просто в ефірі Тімур поставав перед глядачами зі стильним чубчиком, пасма якого частково прикривали його чоло. Це контрастує з його попереднім образом, адже раніше Мірошниченко завжди піднімав волосся догори та фіксував зачіску так, щоб залишати овал обличчя повністю відкритим.

Ведучий зізнався, що бажання щось змінити в зовнішності з'явилося у нього дуже спонтанно.  І додав, що це всього лише експеримент із зовнішністю, який може мати різні сценарії розвитку. Тим часом ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв в ефірі зауважив, що у Мережі нова зачіска Мірошниченка багатьом припала до душі.

Тімур Мірошниченко / © Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Тімур Мірошниченко / © Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Тімур Мірошниченко / © Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Тімур Мірошниченко / © Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Я в пошуку. Це такий соціальний експеримент. Це все відбулося три дні тому. Після душу висушив волосся й вирішив, що залишу так. Поки так лишимо, а далі подивимося, може, оновлю й бороду. Але голитися поки не буду", — з усмішкою прокоментував Тімур.

Нагадаємо, нещодавно названа донька Тімура Мірошниченка також захотіла змін. Так, 9-річна Ангеліна пофарбувала волосся в яскравий колір.

