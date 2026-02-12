Тімур Мірошниченко вперше за тривалий час показав свою маму-красуню й публічно звернувся до неї

Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Український ведучий Тімур Мірошниченко потішив шанувальників рідкісними фото своєї мами.

Сьогодні, 12 лютого, Тамара Євгенівна святкує день народження. І хоч жінка не часта гостя у фотоблогу сина, проте у такий день Тімур зробив виняток. Ведучий опублікував низку кадрів іменинниці, яка позує на тлі пальм і сонечка. Вочевидь, нещодавно вона мала нагоду поїхати відпочивати та насолоджувалася часом з родиною.

Для фотосету Тамара Євгенівна приміряла синю сукню та помилувалася природою довкола. Жінка на фото випромінює щастя, гармонію та неперевершену красу. Мірошниченко не втратив нагоди й публічно звернувся до найріднішої з теплими привітаннями.

Мама Тімура Мірошниченка / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Мама Тімура Мірошниченка / © instagram.com/timur.miroshnychenko

«З днем народження, мамо. Відтепер і назавжди будь такою ж щасливою», — замилував підписом шоумен і додав емоджі у формі білих сердець.

До слова, про маму Тімура Мірошниченка відомо доволі мало. Вона не є публічною, а більшу частину свого життя присвятила роботі в гімназії. Там вона протягом 26 років пропрацювала інспекторкою з харчування. А з сином у Тамари Євгенівни склався неабияк тісний зв’язок, про який вона сама розповідала під час попередніх публічних появ.

