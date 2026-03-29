Тімур Мірошниченко висловився про двомісячну розлуку з дружиною і дітьми та як це вплинуло на родину

Тімур Мірошниченко

Ведучий Тімур Мірошниченко вже понад два місяці живе окремо від дітей, поки вони з матір’ю Інною відпочивають на Балі, і розповідає, як ця розлука вплинула на його повсякденне життя.

Вже понад два місяці Інна Мірошниченко з чотирма дітьми відпочиває на Балі, залишивши Тімура у Києві. Розлука стала першим тривалим випробуванням для родини, а ведучий ділиться в інтерв’ю на «Ближче до зірок», як життя без дітей змінило його побут. У квартирі панує тиша, порожні кімнати нагадують про відсутність звичного шуму та гамору. Спершу це було непросто, але Тімур поступово адаптувався до нового ритму та самостійного життя.

«Коли приходиш додому, а тут нема оцих пупсів, які кричать на тебе з порогу… Спершу було трошки незвично. Зараз мозок зрозумів, що поки що на обставини неможливо вплинути», — ділиться ведучий.

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

Розлука не лише вплинула на побут, але й дала можливість родині зайнятися розвитком дітей та відпочинком. Наймолодший син Марсель демонструє нові досягнення, а старші діти також ростуть і набувають навичок, яких раніше не мали.

«Наймолодший вже щебече як соловейко великими конструкціями. Це взагалі головне досягнення, бо раніше шансів не було», — тішиться Мірошниченко.

Тімур продовжує активно працювати, підтримує порядок у квартирі та знаходить час для себе. Та навіть у щільному графіку він регулярно спілкується з родиною і відстежує їхні успіхи на відстані.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко здивував витратами дружини і дітей на життя на Балі.