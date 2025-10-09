Тімур Мірошниченко замилував романтикою з дружиною на тлі пальм і щемливо звернувся до неї

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Український телеведучий Тімур Мірошниченко зворушливо привітав свою дружину — адвокатку Інну — з важливим святом.

Так, сьогодні, 9 жовтня, знаменитість святкує свій 38-ий день народження. У своєму Instagram Мірошниченко опублікував романтичне фото, на якому подружжя ніжно обіймає одне одного на узбережжі, та залишив теплі слова.

"З Днем народження, кохання мого життя", — написав ведучий.

Інна одразу відповіла на привітання чоловіка коротким, але щирим коментарем. Вона залишила під дописом напис англійською мовою, який доповнила ніжним емодзі-сердечком та виразила свої теплі почуття до обранця: "Love, love, love".

Тімур Мірошниченко з дружиною / © instagram.com/timur.miroshnychenko

У коментарях фани зіркової пари одразу ж почали надсилати Інні побажання зі святом. Прихильники засипали компліментами кохану ведучого та залишили десятки щирих слів.

Які ви казково теплі… Мої вітання!

Хай всі мрії і бажання збуваються! Всіх благ і процвітання у всіх сферах життя…

З днем народження неймовірну жінку!

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко здивував відео з відпочинку. Зірка опублікував кадри з різкою зміною погоди в Карпатах.