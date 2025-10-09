- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 1 хв
Тімур Мірошниченко замилував романтикою з дружиною на тлі пальм і щемливо звернувся до неї
Сьогодні коханій ведучого виповнилося 38 років.
Український телеведучий Тімур Мірошниченко зворушливо привітав свою дружину — адвокатку Інну — з важливим святом.
Так, сьогодні, 9 жовтня, знаменитість святкує свій 38-ий день народження. У своєму Instagram Мірошниченко опублікував романтичне фото, на якому подружжя ніжно обіймає одне одного на узбережжі, та залишив теплі слова.
"З Днем народження, кохання мого життя", — написав ведучий.
Інна одразу відповіла на привітання чоловіка коротким, але щирим коментарем. Вона залишила під дописом напис англійською мовою, який доповнила ніжним емодзі-сердечком та виразила свої теплі почуття до обранця: "Love, love, love".
У коментарях фани зіркової пари одразу ж почали надсилати Інні побажання зі святом. Прихильники засипали компліментами кохану ведучого та залишили десятки щирих слів.
Які ви казково теплі… Мої вітання!
Хай всі мрії і бажання збуваються! Всіх благ і процвітання у всіх сферах життя…
З днем народження неймовірну жінку!
Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко здивував відео з відпочинку. Зірка опублікував кадри з різкою зміною погоди в Карпатах.