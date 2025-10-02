- Дата публікації
Тімур Мірошниченко здивував погодою на відпочинку в Карпатах
Знаменитість був приємно вражений різкою зміною погоди.
Український телеведучий Тімур Мірошниченко поділився атмосферними світлинами з гір та зафіксував початок зимового сезону серед мальовничих краєвидів.
У кадрі можна побачити, як вершини вже вкрило легким шаром снігу. Знаменитість супроводив фото лаконічним підписом.
"Так-так, це злегка засніжені гори. Зима 2025-2026. Початок", — написав Мірошниченко із захопленням.
Варто зазначити, що у вівторок, 30 вересня, в українських Карпатах, а саме на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Ба більше, температура на вершині знизилася до трьох градусів тепла. Пізніше, 1 жовтня, вдарив мороз до п’яти градусів нижче нуля та сніг не вщухав до декількох годин.
Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка, Інна, розчулила історією про успіхи їхньої 9-річної названої доньки Ангеліни. Попри діагноз "розумова відсталість", дівчинка демонструє великий прогрес завдяки підтримці родини.