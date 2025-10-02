Тімур Мірошниченко здивував погодою на відпочинку в Карпатах

Тімур Мірошниченко

Український телеведучий Тімур Мірошниченко поділився атмосферними світлинами з гір та зафіксував початок зимового сезону серед мальовничих краєвидів.

У кадрі можна побачити, як вершини вже вкрило легким шаром снігу. Знаменитість супроводив фото лаконічним підписом.

"Так-так, це злегка засніжені гори. Зима 2025-2026. Початок", — написав Мірошниченко із захопленням.

Сториз Тімура Мірошниченка / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Сториз Тімура Мірошниченка / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Варто зазначити, що у вівторок, 30 вересня, в українських Карпатах, а саме на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Ба більше, температура на вершині знизилася до трьох градусів тепла. Пізніше, 1 жовтня, вдарив мороз до п’яти градусів нижче нуля та сніг не вщухав до декількох годин.

