Тімур Мірошниченко здивував витратами дружини і дітей на життя на Балі: "Там дешевше, ніж в Києві"

Український ведучий Тімур Мірошниченко здивував витратами дружини, адвокатки Інни, та чотирьох дітей на життя на Балі.

Родина шоумена ще в середині лютого виїхала за кордон. Їхня подорож мала тривати півтора місяці. Родина ведучого придбала квитки на літак на початок квітня. Тімур Мірошниченко на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що неабияк сумує за рідними, і вони за ним теж. Зокрема, діти щодня телефонують ведучому, аби сказати, як вони його люблять.

"Сумують, звісно. Я за ними дуже сумую. Дзвінки й повідомлення від усіх окремо. Різниця в часі шість годин, тому дуже часто о 04:30 ранку за київським часом, о 05:00 хтось із них обов'язково телефонує сказати, що тата любить", - говорить ведучий Анні Севастьяновій.

Шоумен також висловився й про фінансовий бік їхньої подорожі. За словами Тімура Мірошниченка, найбільше вони витратили на переліт. Проте у всьому іншому ціни на життя на Балі виявилися меншими, аніж в Києві.

"Менше, ніж за цей час у Києві. Насправді найдорожче – це переліт. Квитки куплялись не прям так заздалегідь, але по середній ціні. Все інше там дешевше, ніж в Києві. Судячи з моєї банківської виписки, ми реально витрачаємо менше, ніж за цей час живучи в Києві", - здивував ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко святкував день народження. Шоумену виповнилось 40 років. Дружина ведучого разом із дітьми та батьками з Балі вітала його зі святом.