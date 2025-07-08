Тімур Мірошниченко змінив ім'я названому сину: дружина ведучого пояснила чому

Інна Мірошниченко з сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – зізналась, що після усиновлення сина вони змінили йому ім'я.

Виявляється, від народження хлопчика звали не Марсель. Інна Мірошниченко в інтерв'ю Раміні Есхакзай зізналась, чому вони пішли на цей крок. Зокрема, адвокатка хвилювалася, що Марселя знайдуть біологічні батьки. Обраниця ведучого боялася, що її сина можуть скривдити. Інна не виключає того, що в майбутньому Марсель дізнається про своїх біологічних батьків, однак станеться це лише тоді, коли він сам буде до цього готовий.

"Коли ми усиновили Марселя, він був не Марселем. У нього було інше ім'я, ми його змінили. На мене панічка напала, що вони (біологічні батьки – прим. ред.) його знайдуть, вкрадуть нашого сина. Не для того, щоб залишити його собі, а скривдять його. Взагалі не хотіла, щоб хтось просто йшов вулицею і сказав, що я твій тато. Я хотіла, щоб дитина про це дізналася тоді, коли буде морально готова до цього", - поділилася Інна.

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Тімур та Інна Мірошниченки з сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Сама ж адвокатка має інформацію про його біологічних батьків. Ба більше, вона навіть ознайомилася з даними про них, що були в реєстрі судових рішень. Інна дізналася, що біологічних батьків Марселя притягували до відповідальності за різні побутові конфлікти, що виникали на підґрунті вживання алкоголю. Утім, від 2022 року про них немає жодної інформації.

"У нас є їхні прізвища, ім'я, по батькові, реєстраційні номери облікової картки платників податків та їхня реєстрація на момент позбавлення батьківських прав. Я з цією інформацією робила тільки те, що перший час моніторила реєстр судових рішень і дивилася, чим вони там живуть. Їх дуже часто притягали до відповідальності за якісь побутові на підґрунті алкоголю сварки, бійки і все таке. Я так стежила за їхнім життям. Від 2022 року жодних рішень немає, тому не знаю, чи вони припинили, чи виїхали. Нічого не знаю", - зізналась Інна.

Син Тімура та Інни Мірошниченків - Мерсель / © instagram.com/_inna_mi_

До речі, Мірошниченко також розповіла про стан здоров'я названого сина. Коли подружжя усиновлювало Марселя, то їх попереджали про серйозні проблеми. У хлопчика через гастрошизис погано працював кишківник, на тлі чого йому поставили діагноз - хвороба Гіршпрунга довгого сегменту. На щастя, він не підтвердився. Інна говорить, що нині в Марселя немає серйозних проблем зі здоров'ям, які б у майбутньому заважали йому.

"Він коли народився, у нього була тяжка вада – гастрошизис. Він народився без передньої черевної стінки. Кишківник працював дуже погано. Скоріше через це йому поставили діагноз – хвороба Гіршпрунга довгого сегменту. Це коли кишківник не працює, бо в нього відсутні нервові закінчення. Ймовірно, цей діагноз потім не знімали, бо проблеми з кишківником були завжди. За рік ми це вивели в нормальний стан. Це означає, що цієї хвороби в нього не було. Цей діагноз був хибний. Я не можу сказати, що в нього зараз щось лишилося, з чим би важко було потім жити", - поділилася Інна.

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Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченка розповіла, як із ними зв'язалися біологічні батьки доньки Ангеліни. Адвокатка поділилася, як склалося їхнє спілкування.