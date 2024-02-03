Тіна Кароль без гриму в джинсах заспівала на сцені нацвідбору на "Євробачення-2024"

Українська співачка Тіна Кароль зворушила своїм виступом на нацвідборі на "Євробачення-2024".

Співачка в ефірі конкурсу з'явилася на сцені у незвичному для неї образі. Тіна виконала свою нову композицію "Троянди" без концертного гриму, зачісок та помпезного вбрання. Вона постала у джинсах і чорному гольфі. Все задля того, щоб слухачі сконцентрувалися на глибокому та чуттєвому виконанні треку і її пронизливому голосі.

Тіна Кароль на нацвідборі на "Євробачення-2024"

Тіна Кароль

До слова, на сцені не було жодних декорацій. Тіна Кароль разом зі своєю командою виступала лише під софітами у майже повній темряві.

Своєю чергою шанувальники були приголомшені таким виступом поп-діви і щиро нагородили артистку оваціями і голосними "Браво!".

Тіна Кароль на нацвідборі на "Євробачення-2024"

Тіна Кароль на нацвідборі на "Євробачення-2024"

За словами Тіни Кароль, її новий трек про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення. Цікаво, що авторкою музики до пісні виступила сама Кароль.

Нагадаємо, раніше фіналіст нацвідбору співак MELOVIN приголомшив своїм схудненням на 16 кілограмів і запалив хітом про мрійників, з яким змагається за можливість поїхати до Швеції.

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