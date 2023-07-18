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Тіна Кароль без макіяжу і фільтрів засвітила струнку фігуру на домашньому селфі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1076
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Тіна Кароль без макіяжу і фільтрів засвітила струнку фігуру на домашньому селфі

Тіна Кароль / Фото: threads.net/@tina_karol

Зірка насолоджується часом вдома.

Українська співачка Тіна Кароль показала, який вигляд має без косметики та фільтрів.

Знаменитість опановує нову соцмережу Threads, в якій і поділилася з шанувальниками новими світлинами. На фото Тіна позувала вдома на кухні. 

Тіна Кароль / Фото: threads.net/@tina_karol / ©
Тіна Кароль / Фото: threads.net/@tina_karol

Співачка зробила селфі без жодної краплі косметики та у домашньому образі. Кароль одягнула коротенький топ, який відкрив підтягнутий її прес. Одне око на селфі Тіна прикрила стиглим персиком з власного саду.

"Не втрачаємо тонус", - підписала фото Кароль.

Тіна Кароль / Фото: threads.net/@tina_karol / ©
Тіна Кароль / Фото: threads.net/@tina_karol

До речі, днями Тіна Кароль також поділилася гарними світлинами зі свого заміського будинку під Києвом. Співачка показала, як проводить час вдома та похизувалася врожаєм з власного городу.

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Дата публікації
Перегляди
1076
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