Тіна Кароль без макіяжу ошелешила новим фото з 13-річним сином: "Двійник тата"

Схоже, Веня прилетів до України на канікули.

Українська співачка Тіна Кароль показала нове фото зі своїм сином Веніаміном.

У листопаді хлопчику виповнилося 13 років. І на його день народження знаменитість літала до Великої Британії, де живе і навчається її нащадок. Тепер, схоже, що Веня приїхав до зіркової матусі до України на новорічні канікули. В Instagram-stories виконавиця розмістила селфі, на якому щаслива позує з сином, сидячи в машині. На знімку Тіна постала на передньому сидінні без макіяжу, а Веніамін розмістився на задньому місці.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tina_karol

Це ж фото з'явилося і на сторінці офіційного фанклубу співачки у фотоблогу. У коментарях юзери пишуть, на кого ж більше схожий підрослий Веня.

Двійник тата! Бережіть одне одного

Веня – мамина копія

Мила мама та син... Дорослий, але теж дуже милий...

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