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Тіна Кароль без макіяжу поділилася ранковим селфі та показала, чим снідає

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1028
Час на прочитання
1 хв
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Тіна Кароль без макіяжу поділилася ранковим селфі та показала, чим снідає

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Виконавиця розповіла шанувальникам, як розпочався її ранок.

Українська співачка Тіна Кароль все частіше ділиться з шанувальниками світлинами зі свого буденного життя.

Так от, цього разу зірка показала, з чого розпочався її ранок. У своєму Telegram-каналі  Кароль запостила декілька знімків, на яких постала без макіяжу. Артистка похизувалася своєю природньою красою.

Тіна Кароль / © Telegram-канал Тіни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

Окрім того Тіна показала фанам, чим сьогодні снідала. Так, ранок артистки розпочався з сирників та свіжовипеченого хліба. "Свої ритуали треба не змінювати щоб не сталось", - прокоментувала кадри Кароль.

Тіна Кароль / © Telegram-канал Тіни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль
Тіна Кароль показала, чим снідає / © Telegram-канал Тіни Кароль
Тіна Кароль показала, чим снідає / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

Своєю чергою, шанувальники співачки так відреагували на її фотографії: "У тобі, Тіно, коли ти без макіяжу, особливий шарм", "Тіночко, досить худнути! Маєш жалкий, хворобливий вигляд. Хочеться спіймати і нагодувати!", "смачного".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала кумедні фото, на яких постала без макіяжу, у топі та спортивних штанях. Артистка показала, як вдома провела час, граючи в "Хто я?" та дивлячись "Маппет шоу".

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Дата публікації
Перегляди
1028
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