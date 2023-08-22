Тіна Кароль без макіяжу похизувалася врожаєм з власного городу та виконала обіцянку TVORCHI

Артистка показала, які фрукти та овочі цього року виростила.

Українська співачка Тіна Кароль показалася без макіяжу та похизувалася врожаєм зі свого городу та саду.

Як зізналась виконавиця в Instagram-stories, вона пообіцяла гурту TVORCHI відзвітувати, що у неї цього року вродило. Тож свою обіцянку Кароль виконує.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зокрема, у знаменитості біля будинку є власний город. Там в артистки ростуть помідори, огірки, перець, капуста та різна зелень.

"Гурту TVORCHI розповідала про свій город і обіцяла відзвітувати. Це у мене помідори, там є кабачок, у мене є гарний перчик, чекає на зустріч з ножем, капустонька", - поділилася Кароль.

У співачки цього року неабияк вродили яблука. Щоправда, знаменитість говорить, що їх немає кому їсти.

Город Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Це моя яблунева ідилія, немає кому з'їсти. Забагато яблук. Краса", - розповіла зірка.

Сад Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

У саду виконавиці рясно вродили не лише яблука, а й груші. Майже кожна гілочка повністю вкрита фруктами.

"Грушевий рай, кого хочеш – обирай", - пожартувала співачка.

Сад Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Також співачка похизувалася й кавунами.

"Так, що по кавунах? Хто пам'ятає, він був зовсім маленьким, а зараз бачте який! Домашній Херсон", - поділилася артистка.

Город Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше шоумен Володимир Остапчук хизувався врожаєм картоплі на городі його батьків в Умані. Зокрема, ведучий показав, як разом з молодою дружиною викопував її.

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