Тіна Кароль без макіяжу показалася у дворі свого будинку під Києвом на тлі троянд

Співачка Тіна Кароль повідомила шанувальникам, що наразі перебуває вдома в Україні.

У своєму Telegram зірка поділилася кадрами, зробленими у дворі її заміського будинку у селі Зазим'є, що на Київщині. На фото виконавиця постає у чорному топі, легінсах, шкарпетках та шльопках. Кароль позує без макіяжу.

Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial

На фотографіях Тіна демонструє свою природню красу і щиро усміхається. Знімки були зроблені на тлі троянд, які виросли на території маєтку співачки: "Все найкраще вже створене природою", – підписала фотографії Кароль.

Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial

Своєю чергою, шанувальники наробили своїй кумирці компліментів і захопилися її природнім зовнішнім виглядом: "Ну що це за чарівна садівниця", "красуня, така енергія", "вона повернулась!", "просто розкішна".

Нагадаємо, що не так давно Тіна Кароль в Сикстинській капелі у Ватикані зустрілася з папою Римським Франциском. Артистка зробила йому особливий подарунок – Тіна привезла з України щоденник хлопчика Єгора з Маріуполя, який місяць вів його у підвалі під час російської окупації.

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