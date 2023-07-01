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Тіна Кароль без макіяжу показалася у дворі свого будинку під Києвом на тлі троянд

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1844
Час на прочитання
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Тіна Кароль без макіяжу показалася у дворі свого будинку під Києвом на тлі троянд

Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial

Артистка показала, як проводить час вдома.

Співачка Тіна Кароль повідомила шанувальникам, що наразі перебуває вдома в Україні.

У своєму Telegram зірка поділилася кадрами, зробленими у дворі її заміського будинку у селі Зазим'є, що на Київщині. На фото виконавиця постає у чорному топі, легінсах, шкарпетках та шльопках. Кароль позує без макіяжу.

Тіна Кароль вдома / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial

На фотографіях Тіна демонструє свою природню красу і щиро усміхається. Знімки були зроблені на тлі троянд, які виросли на території маєтку співачки: "Все найкраще вже створене природою", – підписала фотографії Кароль.

Тіна Кароль вдома / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль вдома / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль вдома / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль вдома / Фото: t.me/tinakarolofficial

Своєю чергою, шанувальники наробили своїй кумирці компліментів і захопилися її природнім зовнішнім виглядом: "Ну що це за чарівна садівниця", "красуня, така енергія", "вона повернулась!", "просто розкішна".

Нагадаємо, що не так давно Тіна Кароль в Сикстинській капелі у Ватикані зустрілася з папою Римським Франциском. Артистка зробила йому особливий подарунок – Тіна привезла з України щоденник хлопчика Єгора з Маріуполя, який місяць вів його у підвалі під час російської окупації.

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Дата публікації
Перегляди
1844
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