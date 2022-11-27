Тіна Кароль без макіяжу та у спортивному вбранні поділилася замріяним фото зі студії звукозапису

Співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками світлиною зі студії звукозапису та порозмірковувала про створення "нових себе".

Нове фото виконавиця опублікувала у своєму Telegram-каналі. У кадрі зірка позувала без макіяжу та у спортивному образі - чорних лосинах, високих шкарпетках та об'ємному худі.

"Мій вимір. Ми маємо знаходити нових себе. Мотивації досить. Історій досить. Лишилось знайти вірні ноти та слова", - поділилася своїми думками Кароль.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Шанувальники Тіни припустили, що таким чином співачка натякає на створення нової пісні. До того ж, раніше співачка проводила опитування у своєму блозі про те, який трек хотілося б почути її фанам - бойових, романтичний, танцювальний (не про війну) чи оплакування. Більшість голосів підписники Кароль віддали за романтичну пісню.

Раніше Тіна Кароль поділилася рідкісними світлинами із 14-річним сином до дня його народження.

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