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Тіна Кароль без макіяжу та у спортивному вбранні поділилася замріяним фото зі студії звукозапису

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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115
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Тіна Кароль без макіяжу та у спортивному вбранні поділилася замріяним фото зі студії звукозапису

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фанати очікують на новий хіт від артистки.

Співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками світлиною зі студії звукозапису та порозмірковувала про створення "нових себе". 

Нове фото виконавиця опублікувала у своєму Telegram-каналі. У кадрі зірка позувала без макіяжу та у спортивному образі - чорних лосинах, високих шкарпетках та об'ємному худі. 

"Мій вимір. Ми маємо знаходити нових себе. Мотивації досить. Історій досить. Лишилось знайти вірні ноти та слова", - поділилася своїми думками Кароль.

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Шанувальники Тіни припустили, що таким чином співачка натякає на створення нової пісні. До того ж, раніше співачка проводила опитування у своєму блозі про те, який трек хотілося б почути її фанам - бойових, романтичний, танцювальний (не про війну) чи оплакування. Більшість голосів підписники Кароль віддали за романтичну пісню.

Раніше Тіна Кароль поділилася рідкісними світлинами із 14-річним сином до дня його народження. 

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Дата публікації
Перегляди
115
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