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Тіна Кароль без макіяжу та в обтислому вбранні приголомшила надскладними асанами з йоги

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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5237
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Тіна Кароль без макіяжу та в обтислому вбранні приголомшила надскладними асанами з йоги

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка показала, як тримає свою фігуру в тонусі.

Українська співачка Тіна Кароль має неймовірну струнку фігуру. Досягнути таких результатів знаменитості допомагають дієти, спорт, а також йога.

Тож, у своєму Telegram-каналі артистка показала, які вміє виконувати надскладні асани. Тіна продемонструвала, як займається йогою. В обтислому спеціальному вбранні, без макіяжу та із зібраним у пучок волоссям Кароль і стояла на руках, і демонструвала неймовірну розтяжку, і складала у різні позиції ноги.

Тіна Кароль займається йогою / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль займається йогою / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль займається йогою / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль займається йогою / Фото: t.me/tinakarolofficial

За робою виконавиці спостерігає її тренерка. Коли це вдається, то в режимі офлайн, а коли ні – то за допомогою відеозв'язку.

Тіна Кароль займається йогою / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль займається йогою / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль займається йогою / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль займається йогою / Фото: t.me/tinakarolofficial

Утім, співачка вміє виконувати не лише надскладні асани з йоги. Знаменитість навчилася стояти на цвяхах і залюбки показує це вміння фанам.

Тіна Кароль стоїть на цвяхах / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль стоїть на цвяхах / Фото: t.me/tinakarolofficial

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль вперше розсекретила свою справжню вагу та показала, який вигляд має її фігура без фотошопу. Виконавиця також поділилася з прихильниками, як їй вдалося скинути зайві 5,1 кіло.

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Дата публікації
Перегляди
5237
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