Тіна Кароль без макіяжу у чорному обтислому вбранні захопила стрункістю

Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників своїми новими світлинами з повсякденного життя.

Виконавиця поділилася серією знімків, які нещодавно сама зробила. У своєму Telegram‑каналі Кароль запостила декілька селфі з імпровізованої фотосесії. На світлинах Кароль позує без макіяжу, у чорних лосинах та чорному гольфі та у кросівках на платформі.

Тіна Кароль / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

"Коли знайшла дзеркало!" – підписала фотографії Тіна.

Тіна Кароль / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

Своєю чергою, шанувальники звернули увагу наскільки струнка Кароль і так відреагували на нові кадри свого кумира: "яка гарна", "дала б 15 рочків, не більше", "худишка-малишка", "така худенька прям", "ці ноги – це щось".

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль також показувала шанувальникам, як проводить часу спортзалі. Артистка поділилася спокусливими кадрами, на яких зображена у чорному топі та лосинах.

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