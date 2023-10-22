Тіна Кароль без макіяжу у топі приголомшила кубиками пресу

Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників своїми чесними фотографіями з гримерки.

Артистка розмістила в Instagram декілька фотографій, які зробила за декілька годин перед виступом і приголомшила фанів своїм зовнішнім виглядом. На світлинах Кароль постає без макіяжу, в джинсах і топі. Таким чином зірка продемонструвала свій прокачаний прес, на якому видніються кубики.

Як відомо, Тіна Кароль є затято прихильницею спорту. Співачка регулярно ходить до спортзали і не раз дивувала шанувальників здібностями свого тіла. Виконавиця практикує також стояння на цвяхах, а також без проблем робить надскладні асани з йоги.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фани завалили кумирку компліментами і зазначили, що вона має бездоганний вигляд:

Щоб я мала таке розкішне тіло в 38 років

Тіно, ви – ідеальна

Просто неймовірно жіночна та прекрасна

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль представила документальний фільм, у якому показала, як під час війни відбуваються концерти. В документалці, зокрема, присутні кадри з концертного залу Чернігова, який російські окупанти обстріляли ракетами та зруйнували через два дні після того, як там виступила Тіна Кароль.

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