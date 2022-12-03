Тіна Кароль без макіяжу у топі та легінсах показала, як проводить час у спортзалі

Артистка не забуває про регулярні тренування, аби підтримувати форму.
Українська співачка Тіна Кароль добре знає вислів "у здоровому тілі здоровий дух" і неодмінно дотримується його.
Так, артистка між благодійними концертами та діловими зустрічами знаходить час для того, аби підтримувати свою фізичну форму. У своєму Telegram‑каналі Кароль поділилася з шанувальниками фото та коротким відео зі спортзали.
На кадрах артистка постає у чорних легінсах, чорному топі та без макіяжу. У відео Тіна показала, у яких умовах займається. Саме тренування зірка вирішила не оприлюднювати: "Кожен наш новий день визначає завтрашній день", - підписала відео Кароль.
Шанувальники знаменитості не стримали свого захоплення красою кумира: "дуже гарна", "наша красуня", "вау яка комета", "неймовірна".
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками замріяним фото зі студії звукозапису. Фани зірки припустили, що вона натякнула на створення нового треку.
Читайте також:
- Дует з Позитивом і сльози від емоцій: як минув великий благодійний концерт Наді Дорофєєвої у Києві
- Онук Софії Ротару, якого затримали під час втечі з України на човні, розповів, де перебуває і що робить
- Леся Нікітюк у звабливій сукні з пікантним декольте та високим розрізом на нозі позувала у Монако