Тіна Кароль без макіяжу у топі та легінсах показала, як проводить час у спортзалі

Українська співачка Тіна Кароль добре знає вислів "у здоровому тілі здоровий дух" і неодмінно дотримується його.

Так, артистка між благодійними концертами та діловими зустрічами знаходить час для того, аби підтримувати свою фізичну форму. У своєму Telegram‑каналі Кароль поділилася з шанувальниками фото та коротким відео зі спортзали.

На кадрах артистка постає у чорних легінсах, чорному топі та без макіяжу. У відео Тіна показала, у яких умовах займається. Саме тренування зірка вирішила не оприлюднювати: "Кожен наш новий день визначає завтрашній день", - підписала відео Кароль.

Шанувальники знаменитості не стримали свого захоплення красою кумира: "дуже гарна", "наша красуня", "вау яка комета", "неймовірна".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками замріяним фото зі студії звукозапису. Фани зірки припустили, що вона натякнула на створення нового треку.

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