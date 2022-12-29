Тіна Кароль без макіяжу у топі та спортивних штанях похизувалася пласким животом

Артистка показала, як проводить вільний від роботи час.

Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам, як проводить свій вільний від концертів, знімань та важливих зустрічей час.

Так, у своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася фото і відео зі свого звичайного життя. На світлинах Тіна постала без макіяжу, у чорному топі, біло-блакитних штанях та пухнастих капцях.

Таким чином артистка продемонструвала не лише себе "на домашньому", а й свою струнку фігуру і плаский животик. Щоправда, фани зірки трохи переймаються за її зовнішній вигляд, про що повідомили у коментарях:

"Тіно, досить худнути. Фігура просто ідеальна", "Тіночко, їж будь ласка! Тортик теж їж", "ну просто fitness girl".

Окрім того, Кароль поділилася, що у вільний час любить подивитися програму "Маппет-шоу", а також поласувати донатсами. Також Тіна встигла пограти у "Хто я?", де їй дісталося слово "Богиня".

Нагадаємо, декількома днями раніше Тіна Кароль показала, як готувала святкову вечерю разом з 14-річним сином. Родина запекла курку та зробила салат. Окрім того, зіркова мама похизувалася, як виріс її син.

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