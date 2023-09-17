Тіна Кароль без макіяжу в легкій сукенці на сіні у Карпатах заспівала свій новий хіт: Софія Ротару оцінила

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками атмосферними кадрами, які були зняті під час нещодавньої поїздки артистки до Карпат.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила ролик, на якому заспівала фрагмент зі свого нового хіта "Одне серцебиття". У відео Кароль постає у легкій білій сукні у квітковий принт. Тіна надала перевагу своєму природньому вигляду і звела використання макіяжу до мінімуму.

Аби надати відео ще більшого колориту, композицію зірка виконує, сидячи на високому стозі сіна.

"Сенси роблять нашу віру сильною, а справи - доблесними. Яка надзвичайна природа України! Карпати - колиска наших традицій", - коротко прокоментувала ролик Кароль.

Тіна Кароль заспівала хіт "Одне серцебиття" на стозі сіна у Карпатах

Своєю чергою, шанувальники співачки зізналися, що були приголомшені її талантом та вродою:

Неймовірно чистий голос

Яка гарна

Як цей образ пасує під цю пісню, Тіно, ви в усіх образах гарна, але цей - такий щирий

До речі, сподобалася ця робота Тіни Кароль й її зірковій колезі, народній артистці Софії Ротару. Співачка доволі стримана у своєму спілкуванні з шанувальниками. От і цього разу під постом Тіни залишила скромний, але красномовний лайк.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль похизувалася врожаєм кабачків на своєму городі.

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