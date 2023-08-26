Тіна Кароль без макіяжу замилувала Мережу домашніми світлинами

Артистка показала, як проводить час вдома.
Українська співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників новими домашніми світлинами.
У сторіз в Instagram знаменитість показала своє обличчя зблизька без жодної краплі косметики. У кадрі Тіна продемонструвала стильну сорочку білого кольору, на якій красувався жовто-синій напис з назвою своєї нової пісні "One Nation Under Love".
Свій образ у всій красі виконавиця також продемонструвала на фото у дзеркалі в повний зріст. Кароль позувала у тому ж вбранні з яблуком з власного саду. Гарні кадри співачка залишила без підпису.
Нагадаємо, що до Дня Незалежності України Тіна Кароль приголомшила прем'єрою нової пісні, яку записала разом з легендарною американською композиторкою Даян Воррен. Авторка хітів для Вітні Г'юстон, Леді Гаги та інших зірок створила разом з українською співачкою композицію "One Nation Under Love - Одне серцебиття".
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